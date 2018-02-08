رئيس المالديف يرفض طلب المعارضة استدعاء قوات أجنبية

كولومبو – وكالات: أعرب الرئيس المالديفي عبدالله يمين عن قلقه إزاء دعوات من جانب المعارضة لاستدعاء قوات أجنبية إلى البلاد لحل الأزمة الجارية.

وقال يمين خلال خطاب وجهه إلى حزبه ليل أول من أمس، “على البرلمان أن يتأكد من أن الأشخاص الذين يريدون أن يحكموا من خلال جلب ميليشيا من الخارج، لا يستطيعون الاقتراب عشرة أقدام من الرئاسة”،في إشارة إلى دعوة الرئيس السابق محمد نشيد إلى التدخل الأجنبي بما في ذلك جلب قوات أمن هندية لحل الأزمة.

وأضاف يمين إنه حتى إذا وصل نشيد إلى الحكم، لن تكون هناك حاجة إلى جيش أجنبي ليحتفظ بوجود في البلاد، موضحاً “سواء كانت (قوات) كبيرة أو صغيرة، لا نريد أن نصبح جزءاً من مستعمرة”.

وشكر قوات الأمن والشرطة على الحفاظ على النظام أثناء الأيام الماضية.

على صعيد آخر، ذكر قال مكتب يمين في بيان، أن “الرئيس أرسل مبعوثين إلى دول صديقة مثل الصين وباكستان والسعودية لإطلاع مسؤوليها على الأزمة السياسية.

وأضاف إنه أوفد وزير التنمية الاقتصادية محمد سعيد إلى الصين ووزير الخارجية محمد عاصم إلى باكستان ووزير الثروة البحرية والفلاحة محمد شايني إلى السعودية.

في غضون ذلك، وصف المفوض السامي الجديد لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة زيد رعد الحسين في بيان، التطورات في المالديف “بمثابة هجوم شامل على الديمقراطية”.

وانتقد الهجمات على المعارضين السياسيين والصحافيين، وقال إنه بإعلانه حالة الطوارئ، فإن يمين، اغتصب سلطة مؤسسات سيادة القانون في الدولة وقدرتها على العمل بشكل مستقل عن السلطة التنفيذية.

ودعا الحكومة إلى أن ترفع فوراً حالة الطوارئ التي فرضتها.