رئيس الوزراء تسلم رسالة من نظيره الفلسطيني حول علاقات البلدين

استقبل رئيس ديوان رئيس مجلس الوزراء الشيخة اعتماد الخالد في قصر بيان، امس، سفير فلسطين د. رامي طهبوب، حيث سلم رسالة خطية لسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك من رئيس مجلس وزراء فلسطين د. رامي الحمد الله تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين.
القاهرة – رانيا محمود: أعربت عن سعادتها بنيل لقب “أفضل ممثلة لعام 2017″، تعك
• البرنامج سيقلص العجز إلى أقل من 3 مليارات وزيادة الكويتيين بـ”الخاص” إلى 100
“السياسة” – خاص: دحضت صورة جديدة للرئيس المصري الاسبق محمد حسني مبارك كل ا
رغم التجاذبات و التهديدات التي تخللتها، حفلت الجلسة التي عقدها مجلس الأمة امس بال
• التحالف دفع بقوة عسكرية كبيرة إلى حرض وأكد الدقة في ضرب الأهداف الحوثية عدن –