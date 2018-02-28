رئيس الوزراء تسلم رسالة من نظيره الفلسطيني حول علاقات البلدين

استقبل رئيس ديوان رئيس مجلس الوزراء الشيخة اعتماد الخالد في قصر بيان، امس، سفير فلسطين د. رامي طهبوب، حيث سلم رسالة خطية لسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك من رئيس مجلس وزراء فلسطين د. رامي الحمد الله تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين.