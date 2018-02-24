رئيس الوزراء يدعو نظيره التركي الى الكويت

انقرة – تلقى رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم أول من امس رسالة تتضمن دعوة من سمو رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ جابر المبارك للقيام بزيارة رسمية الى الكويت في الوقت الذي يناسب البلدين.

وقال سفير الكويت لدي تركيا غسان الزواوي في تصريح لوكالة الانباء الكويتية «كونا» انه سلم الرسالة الى وزير الخارجية التركي مولود جاويش اوغلو خلال اجتماعهما بمقر وزارة الخارجية في انقرة.

واضاف انه بحث مع اوغلو المصالح التي تهم الشعبين الصديقين واوجه التعاون المشترك لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.