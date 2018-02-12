استقبل رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم في مكتبه امس رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الأوروبي ورئيس حزب الشعب الأوروبي (الألماني) ديفيد ماكاليستر والوفد المرافق له الذي ضم عددا من اعضاء اللجنة وذلك بمناسبة زيارته الرسمية للبلاد.

وبحث اللقاء سبل تعزيز العمل المشترك بين مجلس الأمة الكويتي والبرلمان الأوروبي وتوحيد وجهات النظر تجاه العديد من القضايا.

كما تطرق اللقاء الى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وماتشهده الساحتين الاقليمية والدولية من تطورات متسارعة.

وحضر الاجتماع رئيس بعثة الشرف المرافقة النائب الدكتور خليل عبد الله أبل والنواب راكان النصف وصفاء الهاشم والدكتور محمد الحويلة وسفير دولة الكويت لدى بلجيكا ورئيس بعثتها لدى حلف شمال الاطلسي (ناتو) جاسم البديوي.

من جانب آخر، بعث رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم ببرقيتين إلى رئيس مجلس الدوما الروسي فياتشيسلاف فولودين وإلى رئيسة مجلس الاتحاد الروسي فالنتينا ماتفيينكو عبر فيهما عن خالص العزاء و صادق المواساة بضحايا حادث سقوط طائرة مدنية روسية الذي اسفر عن مقتل جميع ركابها البالغ عددهم 71 راكبا.