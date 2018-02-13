• البحرين والكويت عائلة واحدة وشعب واحد تربطهم علاقات وثيقة وتاريخ حافل متوراث

• عزام الصباح: الأمير خليفة قيمته عالية ومكانته في قلب كل كويتي وخليجي وعربي

المنامة -كونا: أكد رئيس الوزراء البحريني الأمير خليفة بن سلمان ان اسهامات وانجازات سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد تعدت النطاق المحلي والإقليمي ووصلت الى العالمية.

وقالت وكالة الأنباء البحرينية (بنا) ا:ن ذلك جاء خلال استقبال رئيس الوزراء البحريني لعميد السلك الدبلوماسي سفير الكويت لدى المملكة الشيخ عزام مبارك الصباح حيث سلمه دعوة لحضور حفل ستقيمه السفارة بمناسبة الذكرى الـ57 للعيد الوطني وذكرى يوم التحرير الـ27.

وأضاف رئيس الوزراء البحريني إن الكويت تحتفل بأعيادها الوطنية وهي مزهوة بنهضة شاملة طالت مختلف المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والتنموية بفضل القيادة الحكيمة لسمو الامير الشيخ صباح الأحمد.

وأوضح أن البحرين والكويت عائلة واحدة وشعب واحد تربطهم علاقات وثيقة تستند على تاريخ حافل بالأخوة والترابط وهذا الزخم للعلاقات تراكمي كل جيل يورثه للآخر.

وقال: إن مشاركة البحرين للكويت أفراحها تنطلق مما يربط بين البلدين من علاقات راسخة قائمة على المحبة والاحترام مشيرا الى أن العلاقات بين البلدين تشكل نموذجا لما يجب أن تكون عليه العلاقات بين الاشقاء.

ومن جانبه أكد السفير الكويتي الشيخ عزام الصباح على ما يمثله رئيس الوزراء البحريني من قيمة عالية ومكانة في قلب كل كويتي كما هو في قلب شعوب دول المجلس والأمة العربية.

ونوه بحرص رئيس الوزراء البحريني على دعم العلاقات الأخوية التاريخية التي تربط بين البحرين والكويت والارتقاء بمجالات التعاون بينهما في مختلف المجالات.

وقال الشيخ عزام: ان المشاركة البحرينية في احتفالات الكويت الوطنية ليست غريبة على قيادة المملكة في ظل أواصر المحبة والعلاقات الراسخة التي تربط قيادتي وشعب البلدين.