رئيس وزراء البحرين هنأ بالأعياد: أمير الكويت حريص على وحدة “الخليجي”

أشاد رئيس الوزراء البحريني الامير خليفة بن سلمان آل خليفة أمس بحرص سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد على وحدة الصف الخليجي.

وأكد رئيس الوزراء البحريني في تصريح أمس خلال تقديمه التهاني بالاعياد الوطنية لدولة الكويت بمنزل السفير عزام الصباح بالعاصمة المنامة بعمق الروابط الأخوية بين الشعبين داعيا المولى عز وجل ان يعيد هذه المناسبة العزيزة على الكويت أميرا وحكومة وشعبا بمزيد من الامن والسلام والاستقرار.

وشدد على عمق العلاقات الثنائية والأخوية بين مملكة البحرين ودولة الكويت وحرص الطرفين على تعزيرها وتطويرها.

وتقدم باجمل التهاني والتبريكات للكويت بمناسبة العيد الوطني الـ 57 لاستقلال الكويت والذكرى ال27 ليوم التحرير والذكرى ال12 لتولي سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح مقاليد الحكم.

ومن جانبه أعرب عميد السلك الدبلوماسي سفير دولة الكويت لدى المملكة الشيخ عزام الصباح عن شكره وتقديره لرئيس الوزراء البحريني لمشاركته الاحتفالات الوطنية لدولة الكويت مؤكدا بأنها محل تقدير واعتزاز لدى نفوس الكويتيين كلهم.

وأكد حرص رئيس الوزراء البحريني على مشاركته الاحتفال بالأعياد الوطنية وتكريس الترابط الخليجي وروح الأسرة الواحدة وذلك ايمانا منه بوحدة الصف والمصير المشترك.

وهنأ الشيخ عزام الصباح سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمدوسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد بمناسبة الأعياد.