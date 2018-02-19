رابطة التدريب: مكرمة الأمير بسداد ديون المسجونين أسعدت قلوب الجميع

قال رئيس رابطة أعضاء هيئة التدريب للكليات التطبيقية في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب المهندس وائل المطوع إن الرابطة استقبلت بكل التقدير والإعزاز المكرمة والمبادرة الكريمة لسمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد بتوجيه الأمر السامي الكريم بسداد ديون الغارمين المحبوسين على ذمة القضايا المالية من مواطنين ومقيمين، مؤكدا ان هذه المبادرة استهدفت لم الشمل وأسعدت قلوب كل من يعيش على تراب الوطن.

وأشار المطوع إلى أن مواقع التواصل الاجتماعي قد ضجت بتوجيه الشكر والعرفان لوالد الجميع سمو الأمير تجاه مبادرته الكريمة وكان أبرزها هاشتاغ شكرًا أبونا الغالي صباح الأحمد.

وذكر أن ما تفضل به سموه ليس بغريب عليه فهو بالفعل الوالد الحنون لكل كويتي ولكل من يعيش على تراب الكويت الطاهر، ولم يتوان يوما عن صنائع الخير ولذلك فقد استحق عن جدارة لقب قائد الانسانية وخلد اسمه واسم الكويت بالعمل الانساني في سجل التاريخ بأحرف من ذهب.