رادي: لم أتلق عرضاً لقيادة الأزرق

كتب- محمد إبراهيم:

اصبح الصربي رادي مدرب التضامن المرشح الأبرز لقيادة الأزرق خلال مواجهتي الأردن والكاميرون الوديتين المقرر إقامتهما في 21، 25 مارس المقبل ضمن أيام “فيفا”، حيث فتح القائمون على اتحاد الكرة خطا مع إدارة العنيد لاستطلاع رأيها بخصوص إمكانية استعارة المدرب للإشراف على الأزرق خلال فترة التوقف القادمة.

وفي أول رد فعل أكد الصربي رادي انه لم يتلق أي اتصال بشأن قيادة الأزرق في المرحلة المقبلة، في اشارة الى عدم وجود اتصالات مباشرة بينه وبين اتحاد اللعبة حتى وقتنا هذا.

وبين أن تركيزه منصب حاليا على مهمته مع التضامن الذي يعيش حاله من التطور على صعيد المستوى الفني وتحقيق النتائج الإيجابية إلا انه ما زال يحتاج إلى المزيد من العمل والجهد من أجل الابتعاد عن دائرة الهبوط، مردفا أن الفريق يضم عناصر شابة واعدة إلى جانب عدد من لاعبي الخبرة والمحترفين الجدد والجميع يعمل لخلق توليفه متجانسة قادرة على الدفاع عن ألوان التضامن.

وأضاف رغم صعوبة مهمة العنيد الذي يحتل حاليا المركز الأخير في ظل تقارب مستويات الفرق والصراع المحتدم للهروب من مؤخرة الترتيب إلا أننا سنحاول ما دام الأمل قائما من اجل البقاء بين الكبار في الدوري الممتاز، لافتا إلى أن الجهازين الإداري والفني مع اللاعبين يرفعان شعار التركيز في عملهم مع كل مباراة على حد حدة واعتبارها مواجهات كؤوس من اجل تحقيق الانتصارات والارتقاء على جدول الترتيب، مبينا أن وجود 8 فرق يصعب المهمة خاصة مع تقارب المستوى مبينا انه من الأفضل أن يكون الحد الأدنى للفرق المشاركة في الدوري 10 أندية.

وحول مواجهة فريقه أمام العميد غدا بالجولة الـ 12 بدوري فيفا أكد اللعب امام فريق كبير بحجم الكويت حامل اللقب ومتصدر المسابقة يحتاج الى تركيز كبير، معتبرا أن العميد يعد أفضل فريق بالدوري بالفترة الحالية، ويمتلك لاعبين على مستوى عال سواء من العناصر المحلية أو المحترفين، مشيرا الى ان فريقه سيحاول بأقصى طاقاته للخروج بنتيجة ايجابية تعزز من موقفه في الدوري.