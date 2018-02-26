رادي: مهمتي مع الأزرق لن تؤثر على التضامن

كتب- محمد إبراهيم:

أكد الصربي رادي مدرب التضامن والذي أسندت له مهمة قيادة الأزرق في مواجهتي الأردن والكاميرون الدوليتين في 21، 25 من مارس المقبل أن مهمته على رأس الجهاز الفني لمنتخبنا خلال فترة توقف المنافسات المحلية في «فيفا داي» لن تؤثر على حالة الاستقرار الفني التي يعيشها العنيد في منافسات الدوري وذلك في ظل قصر المدة التي سيتولى فيها قيادة المنتخب إلى جانب وضعه برنامج تدريبي للفريق الأول بالتضامن من اجل الحفاظ على المكتسبات الفنية التي حققها الفريق خلال المرحلة الأخيرة.

وأشار في تصريح للسياسة إلى أن هناك عددا من الأسماء التي استقر عليها للانضمام لكتيبة الأزرق خلال المرحلة المقبلة، لافتا إلى أنه يفضل عدم الإعلان عنها في الفترة الحالية حتى الاستقرار على القائمة النهائية التي سيتم الوقوف عليها من خلال فتح قنوات اتصال مع مدربي الأندية للوقوف على جاهزية بعض اللاعبين ومدي قدراتهم على الانضمام للمنتخب خلال التجمع المقبل.

وأضاف رادي انه يفضل أن تضم قائمة الأزرق مزيج من اللاعبين أصحاب الخبرة إلى جانب العناصر الصاعدة التي تمثل مستقبل المنتخب حتى يستفيد اللاعبين الواعدين من أصحاب الخبرة قبل الدفع بعناصر جديدة مستقبلا، مستطردا أن الكرة الكويتية تضم العديد من اللاعبين الجيدين والموهوبين الذين يحتاجون إلى فرصة لإثبات قدراتهم والتعبير عن أنفسهم بما يصب في مصلحة المنتخب.

وشدد على أن مواجهتي الأردن والكاميرون ورغم أنهما وديتان إلا انه من الضروري خلالهما تحقيق نتيجة ايجابية إلى جانب تحقيق الاستفادة الفنية وهو ما يصب في مصلحة الأزرق خلال الفترة المقبلة، معتبرا أن المباريات التجريبية في أيام الفيفا فرصة لتجهيز اللاعبين لما هو قادم من استحقاقات خاصة بعد غياب الأزرق عن الساحة قرابة العامين.

وبين أن مهمته مع الأزرق تنتهي بانتهاء المواجهتين التجريبيتين من اجل التركيز مع التضامن في مشواره للابتعاد عن دائرة الهبوط في دوري «فيفا» الممتاز من اجل ضمان البقاء بين الكبار بالموسم المقبل وهو الهدف الأسمى للعنيد في المرحلة الحالية، مبينا أن تقارب المستوى بين الفرق المتنافسة يؤجل حسم هوية من يبقى ومن يهبط للدرجة الأولى وإن كان هوية البطل الأقرب للحسم في ظل ابتعاد العميد أفضل الفرق في المسابقة حاليا بالصدارة وبفارق 10 نقطة عن اقرب ملاحقيه.