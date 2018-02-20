رامي صبري يشكر أصالة والعريان

نشر الفنان رامي صبري عبر «انستاغرام» صورة تجمعه بالفنانة السورية اصالة نصري وزوجها المخرج طارق العريان، موجها لهما الشكر بعد مساندتهما له في ازمته الاخيرة.
وعلق رامي على الصورة قائلا: «حبايبي تيتو وأصولة، بشكركم على وقفتكم معايا، مبسوط اوي اني شفتكم النهاردة، وتسلم ايدك اصولة على احلى اكل، بجد كنتم واحشني جدا.
لترد عليه اصالة قائلة: الله ما يحرم الدني من وجودك فيها يارامي»، ورد عليه ايضا المخرج طارق العريان قائلا: «حمدا لله على سلامتك يارامي».
يذكر ان رامي القي القبض عليه في اكتوبر الماضي، بعد ان ابلغ احد اعضاء فرقته الموسيقية الاجهزة الامنية عن هروبه من تأدية الخدمة العسكرية، وأرشد عن مكان تواجده برفقة اصدقائه في احد المطاعم بمنطقة المعادي.
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