القاهرة – السيد حسين:

تؤكد القاصة والروائية الفلسطينية الدكتورة راوية جرجورة بربارة أن المشهد الثقافيّ الحاليّ انفتح على العالَم، وأصبح بعد سنوات من الانغلاق يرى بصيص الأمل في زاوية النفق العربيّ المعتِم، وأصبح الأديب الفلسطينيّ مشغولًا بهمومه الفرديّة وأناه، في مجتمعٍ أصبحت الفرديّة فيه ملاذًا رغم عصبيّتنا القبليّة التي ما زالت تحكمنا، وانطلق أدبنا في عالَم الخيال العلميّ بعد أن كان ثابتًا على الأرض متشبّثًا بها.ومعها كان الحوار التالي:

* المشهد الثقافي والأدبي الفلسطيني حاليا أين يقف وعلى ماذا يعتمد، وما هي وجهته المستقبلية من وجهة نظرك؟

/ المشهد الثقافيّ الحاليّ انفتح على العالَم، وأصبح بعد سنوات من الانغلاق يرى بصيص الأمل في زاوية النفق العربيّ المعتِم، أصبح الأديب الفلسطينيّ مشغولًا بهمومه الفرديّة وأناه، في مجتمعٍ أصبحت الفرديّة فيه ملاذًا رغم منعصبيّتنا القبليّة التي ما زالت تحكمنا، وانطلق أدبنا في عالَم الخيال العلميّ بعد أن كان ثابتًا على الأرض متشبّثًا بها، وتعدّدت أماكن انطلاقه فمن الجليل والمثلّث يكتبون روايات مليئة بالزعتر والحبق والفلّ والعبهر، يطير فيها الدوري ويحطّ الفراش، ومن رام الله يكتبون رواية عن يافا، ومن لندن يكتب روائيّونا الفلسطينيّون عن عكّا ويافا تشرب قهوة الصباح، ومن الأردن يكتبون عن الجليل زمن ظاهر العمر، هذا الأدب الذي حافظ على محلّيته رغم وجوده في بقاع الأرض العديدة، هذا الأدب الذي خنقته المحليّة وحدّت من انتشاره الواسع عربيًّا، خاصّةً أدباء 1948، وكأنّ خيار أهلنا في البقاء على أراضينا وصَمنا بوصمةٍ مميّزة، فحُيّدْنا، وأغلقت علينا المنافذ العربيّة والنوافذ للأدب العربيّ ردهةً من الزمن حتّي جاء عصر العولمة وكسّر القيودَ وتمّ تواصلنا مع الأدب بكلّ أقطاره.

ما أخشاه حقًّا هو هذا «الانفلات» انْ صحّ التعبير، انفلاتٌ سبّبته وسائل التواصل العنكبوتيّة والتي تجمع زمرًا من محاولي الكتابة والتأليف، يهلّلون ويطبّلون أحدهم للآخر، ويوزّعون الألقاب والشهادات على بعضهم البعض وباسمِ المواقع المختلفة، ممّا يخلق بلبلةً حقيقيّة، فينصّبون بعضهم كُتّابًا وشعراءَ، ويقيمون الندوات، ويصدرون الكتب والدواوين، ولا رقيب الّا الزمن الذي سيغربل كلّ هذا الفيض الأدبيّ. طبعًا هذا الوضع لا يقتصر على ساحتنا الفلسطينيّة، بل يمتدّ إلى العالَم العربيّ كلّه.

لكن اذا ما عدنا إلى الأدب الفلسطينيّ الراقي فتراه في الصدارة، وقد فاز الكاتب الفلسطينيّ ربعي المدهون قبل سنة بجائزة «بوكر للرواية العربيّة، وفاز الأديب الفلسطينيّ يحيي يخلف، والفلسطينيّ ابراهيم نصر الله بجائزة كتارا للرواية العربيّة لهذه السنة، وهم يستحقّون ذلك بجدارة.

قصة سارة

*صدر لك روايتك الأولى «على شواطئ الترحال»، « كيف تقدميها للقراء؟ وفي أي أجواء كتبت؟

/ روايتي الأولى «على شواطئ الترحال» تحكي قصّة «سارة» امرأة يهوديّة يساريّة، والدها من أصول مغربيّة وأمّها من أصول عراقيّة، تسكن تل أبيب، وتلتقي في مظاهرة مساندة لأطفال الحجارة بحبّ حياتها، بابراهيم العربيّ المسلم الذي يرى الانسانيّة أسمي من أيّ عِرق، ويقرّران الزواج رغم رفض الأهل من الجهتيْن، فكيف سيقبل والد ابراهيم المهجَّر من قريته والذي يسكن في قرية لم تكن لأجداده، وكيف ستقبل أمّ ابراهيم وهي من الضفّة الغربيّة، واخوتها وأهلها ما زالوا هناك، كيف سيقبلان أن تكون كنّتهما يهوديّة، وأحفادهما وأخوال أحفادهما من اليهود؛ ومن جهة ثانية كيف سيقبل أهل سارة بتزويجها من العربيّ المسلم وابن خالتها مجنّد مسؤول في الجيش الاسرائيليّ؟وتدور الأحداث فيتغلّب الحبّ على المجتمع ويتزوّجان، ولكنّ زواجهما يواجه العديد من العواصف مع كلّ حربٍ، وذكري اجتماعيّة أو تاريخيّة، ويشعر أولادهما بالضياع لأنّهم لا يعرفون لمن ينتمون، فهل هم عرب؟ هل هم من اليهود، وتتعرّض حياة سارة وابراهيم لمصاعب ومصائب تهزّ جدُرَ حبّهما وتكاد تهوي بهما إلى الهاوية.

طبعًا الرواية بيعت في العالَم العربيّ عن طريق الناشر الفلسطينيّ الذي يشارك في المعارض الدوليّة الأستاذ صالح عبّاسيّ مكتبة «كلّ شيء»، وكانت كثيرة المباع في معرض قطر الدوليّ، وقُدِّمَت لجائزة بوكر للرواية العربيّة، ولم تفز، وتعرّضت للعديد من أنواع النقد الأكاديميّ، وكُتبت حولها مقالات ودراسات عديدة.

* ارتكز عملك الروائي على تغيير الحكاية واللعب على الوقائع والتفاصيل، هل كان العمل مجهداً لكاتب كان كلّ همّه على ما يبدو أن يقنع القارئ بهذه القضية؟

/ ارتكز العمل على مشاعر وأفكار المرأة، وهي التي روت وباحت وعبّرت عن حبّها ومشاعرها وقلقها وأملها وألمها، وحكت لنا روايتها وما تعرّضت له، والصعوبة التي واجهَتني أنّي امرأة عربيّة والشخصيّة المركزيّة في الرواية يهوديّة، لها عالَم آخر، ومجتمع آخَر، ومفاهيم مغايرة، وكان عليّ أن أقابل العديد من اليهوديّات المتزوّجات من عرب، كي أستطيعَ أن أكونَ صادقةً في الطرح، فلا يشعر القارئ بفجوة بين الراوية والشخصيّة، وهذا تطلّب مني يقظةً ووعيًا خاصًّا ومجهودًا أثناء الكتابة، لكن ما ساعدني أنّي امرأة، وأنّ المشاعر تتشابه حتّي لو اختلفت الجنسيّات، لذلك حاول الكثيرون البحث عنّي وراء سارة، ووجد الكثيرون قصّتهم تختبئ بين طيّات روايتي فأشعلت فتيل ذكرياتهم، وعلاقات حبّهم بيهوديّات، وأجنبيّات وردّة فعل المجتمع، وصعوبة مجاراة الواقع.

*النهاية الفعلية للعمل الروائي كانت مفتتح العمل في الرواية، هل تعمدت ايجاد قانون جديد للرواية؟

/ ابتدأت روايتي من نهايتها، من اللحظة التي دخلت فيها سارة وخلعت جلبابها الذي لبسته رغمًا عنها، ولبست فستانها الأسود الذي كانت قد لبسته يوم اعترف لها ابراهيم بحبّه، وبدأَت عن طريق الاسترجاع الفنيّ تسرد ذكريات 25 سنة عاشتها مع ابراهيم بحلوها ومرّها، حتّي حان وقت تجنيد ابنهما للجيش في دولةٍ تنسبُ الولدَ لأمّه، فاذا كانت أمّه يهوديّة، وجدّته يهوديّة، حتّي لو أسلَمَت المرأة في المحكمة الشرعيّة، فانّها في نظر القانون ووزارة الداخليّة تبقي يهوديّة وعلى ابنها الانضمام لصفوف الجيش، وهنا تقوم القائمة، فمن سيحاربَ في الجيش وجدّه مهجَّر، وجدّته وأخوال والده يعيشون في الضفّة الغربيّة، فهل سيحاربهم، وهكذا تتطوّر الأسئلة والأحداث في الرواية، وتعصف الحروب بحالةِ حبٍّ تحاول أن تعيش انسانيّتها، وتنتهي الرواية كما ابتدأت في دائريّة للمبني تؤكّد الركض في دائرةٍ مغلقةٍ لا فرار منها، ولا حياةَ فيها.

* هناك تبادل أدوار وتناسل في خيوط السرد، ابتداء بسارة وابراهيم وغيرهم، لماذا؟

/ نعم لقد اضطررتُ إلى تغيير زاوية السرد، لأدع لابراهيم مجالًا ليسمع القارئ وجهة نظره، وصوته، ولماذا لجأ إلى الخمر أوّلًا، وكيف انتشلته الحركة الاسلاميّة فتديّن ليهرب من مصائب الحياة، وليشرح لنا مدي صدقه في حبّه لسارة، ومدي خوفه على ابنهما فؤاد من التجنيد الالزاميّ ومن الحروب.

-هل وصلتِ إلى قناعة بأن الحكايات هي من يمنحنا المعنى الحقيقي للحياة؟

/ الحكايات هي من يفسّر لنا تصرّفات الناس، ويشرح لنا الاختلافات، ويؤكّد لنا الائتلاف في كوننا بشر؛ الحكايات هي التي تفضح أسرار الناس وتكشف عيوبهم، تزرع البسمة على الشفاه والضحكة في العيون، والألم في القلب؛ عالَمنا أصلًا عبارة عن مجموعة حكايات، وهذا معناه الحقيقيّ، في السرد والحوار والصمت والحركة، والتأمّل والتفكير والتعبير.

* تراوحت أعمالك الأدبية بين القصة والرواية فلأيهما ينحاز قلمك أكثر؟

/ قلمي ينحاز للقصّة القصيرة لأنّني أرى مجتمعًا حولي لا يطيق القراءة، ولا صبر له على الجلوس ساعات لاتمام رواية طويلة، فنحن في عصر السرعة، في عصر المنبّهات والمثيرات من حولنا، ولا يمكن لروايةٍ أن تزيح بصرنا عن واقعنا، لذلك أجد القصّة القصيرة تلهثُ وتجعل القارئ يركض وراءَها لينهيها في جلسةٍ واحدةٍ ويتفرّغ لعملٍ آخَر، لذلك تجد حتّي روايتي جاءت مكثّفة، قصيرة في حوالي 132 صفحة بخطٍّ مقروء وكبير، تُقرأ في جلسةٍ واحدة أو في جلستيْن، ممّا استدعي الكثيرين لاعادة قراءتها مرّات والتمتّع باللّغة فيها، ومراجعة الأحداث والاستمتاع، لا أخاف أن أُغيّرَ المعهود، وأن أصبّ كلماتي في قوالب أدبيّة مختلفة لأنّ ما يعنيني في النهاية هو نكهةُ هذا العمل الأدبيّ.

*صدر لك من قبل على سبيل المثال»شقائق الأسيل»، مجموعة قصصيّة، «من مشيئة جسد»، مجموعة قصصيّة، »خطيئة النرجس»، مجموعة قصصيّة، «جمرة لا تخبو»، قصص للناشئة، حديثنا عنها؟ وهل القصة كانت عتبة لكتابتك للرواية؟

/ مجموعاتي القصصيّة هي بداياتي، وهي التي أشهرتني، وبسببها تعرّضتُ للنقد لاتّكائي على التناصّ الأسطوريّ والديني والتاريخي، وعدم اراحة قارئي من البحث والتفكير، قصص الناشئة خاصّةً قصة «صهيل الناي» فازت بين الناشئة في بلادنا بالمرتبة الثالثة بعد «هاري بوتر» و»جزيرة الكنز»، وآمل أن أنطلق نحو العالم العربيّ أكثر، وأن أجد صدّي لروايتي ومجموعاتي هناك.

* ما رأيك بالقصة القصيرة جدًا والتي بدأت تشهد رواجًا عربيا؟

/ القصّة القصيرة جدًّا بحاجة إلى مبدعٍ حقيقيّ يعرف أن يُبهرَك في آخر سطرٍ، وأن يشدّك من أوّل سطر، وأن يخفي لك في سطره الثاني حكايةً تختزل مسافات وأماكن وأناسٍ وأحداث. لذلك من يتقنها يفز بقارئين عديدين، رغم حاجتها لنوع خاصّ من القرّاء المثقّفين القارئين ما وراء السطور.

– في ظل طغيان الرواية على المشهد الأدبي هل ترين أن الشعر والقصة مازال لهما وجود أدبي حقيقي في المشهد الأدبي؟

/ في رأيي أصبحت الروايةُ ديوان العربِ بعد أن كان الشعر هو ديواننا، لكنّ الشعر الجيّد الذي لا يجترّ المعاني، والذي يعتمد المجازَ الجميلَ المبهر، والذي يعتمد المفاجأة، والقصّة التي تشدّنا وتحكي حكايتنا لهما مكان بكلّ تأكيد.

* النقد الموجه لأعمالك الأدبية، هل يشكل اضافة حقيقية لك؟

/ النقد الموجّه لأعمالي هو الموجّه والمعلّم الحقيقيّ، أقرأه بجديّة، أدرسه، أبحث عن الصدق فيه، وأحاول أن أسمع بآراء الآخرين لأطوّر حبري.

* بنظرك، ما هي المعوقات التي تحول دون عالمية الأدب العربي، رغم محاولات الترجمة التي ظلت في حدود ضيقة من حيث الانتشار؟

/ هي حالات الترجمة التي ما زالت محصورة، وهو الاعلام العربيّ والغربيّ الذي لا يعطينا حقّنا، وهو «نحن» لم نعرف حتّي الآن أن نقنع العالَم بنا لأنّ معتقداتنا وأفكارنا في الكثير من المواقف لا تتقاطع مع معتقداتهم، لذلك الكثير من المواقف التي تهزّنا، لا تهمّهم ولا تؤثّر في مجري أحداث حكاية عندهم.

*ما تأثير المكان عليك ككاتبة وهل يؤثر فعلا المكان على انتاج نص ابداعي مختلف؟

/ نحن لا نولد الّا في مكان لذلك يقولون «مسقط الرأس» أي المكان الذي سقط فيه رأسك من رحم والدتك، ومن يومها يصبح المكان هو المؤثّر الأكبر على كلّ تصرّفاتك، وأفكارك، وملابسك، وعاداتك وسلوكيّاتك، وحكم المكان هو الأصعب، رغم قول «الشنفري»:

لعمرك في الأرض ضيقٌ على امرئٍ سري

راغبًا أو راهبًا وهو يعقل.

* ما رأيك بالجوائز الأدبية؟ وهل تشكل دليلا على ابداعية المنتج الأدبي؟

/ الجوائز الأدبيّة بقيمتها المعنويّة من جهاتٍ معروفة ولها قيمتها الأدبيّة والاجتماعيّة، هي اعترافٌ جيّدٌ يقلمك وابداعك، وهي تشجيع لمتابعة المسيرة، وهي قولٌ مفاده أنّ هناك من يهتمّ، من يقرأك، من تؤثّر به، فتابع.

*ما مشاريعك القادمة وماذا تكتبين الآن؟

/ مشاريعي القادمة كثيرة، أوّلها وقريبًا سيُنشر بعد عام، أعمل محرّرةً لكتاب «القصّة الفلسطينيّة باللّغة العبريّة»، أخذت مجموعة من القصص الفلسطينيّة من العديد من الكتّاب وأعمل مع مجموعة من المترجمين ضمن مجموعة اسمها «مكتوب» على ترجمة هذه القصص إلى العبريّة حتّي يقرأنا الآخَر من منظورنا.

أعمل أيضًا على كتابة روايتي الثانية، وموضوعها شائك وشائق ولم يُطرح بعد. وأعمل على كتابة سيرتي قبل أن أفقد الذاكرة الجميلة لتراكم المعارف والتجارب والناس والأحداث.