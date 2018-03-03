رايو فايكانو يرغب في تمديد تعاقده مع الصليهم

أكد راؤول مارتن بريسا، رئيس نادي رايو فايكانو الإسباني، تلميحات خافيير تيباس رئيس رابطة الليغا، حول رغبة النادي في تمديد التعاقد مع اللاعب السعودي عبدالمجيد الصليهم، المعار من الشباب السعودي منذ يناير الماضي حتى نهاية الموسم.

وكان خافيير تيباس قال لبرنامج «لارجيرو» الإسباني: «أستطيع التأكيد أن هناك ناديًا واحدًا يريد أحد اللاعبين (السعوديين) أن يبقى ضمن صفوفه للموسم المقبل».

من جهته، قال راؤول مارتن بريسا رئيس نادي رايو فاليكانو: «6 أشهر ربما تكون فترة قصيرة للغاية، قد تكون هناك رغبة لتمديد التعاقد مع عبدالمجيد لسنة إضافية».

وأشار بريسا إلى أن أي لاعب يستطيع مساعدة الفريق على تحقيق هدفه بالتأهل إلى دوري الدرجة الأولى الإسباني سيكون مرحبًا به، موضحًا أن الصليهم لاعب يستطيع فعل ذلك.

ورغم أنه عبر عن سعادته بمستوى اللاعب إلا أنه استدرك قائلًا: «اللغة، الإيقاع، والحمل التدريبي هي المشكلات الرئيسية لعبدالمجيد، وأنا سعيد بعمله اليومي».

يذكر أن الصليهم، 23 عامًا، الذي لم يظهر في أي مباراة مع رايو حتى الآن، تعرض لإصابة مؤخرًا ستبعده عن الفريق من أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع.