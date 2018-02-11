رباعية أغويرو تحضر سيتي للأيام الصعبة

لندن-أ ف ب: عاد مانشستر سيتي المتصدر الى سكة الانتصارات التي حاد عنها اول من امس الماضي ضد بيرنلي (1-1)، وذلك بفوزه الساحق على ضيفه ليستر سيتي 5-1 بفضل رباعية للأرجنتيني سيرخيو أغويرو، فيما حسم توتنهام «دربي» شمال لندن بفوزه على ضيفه أرسنال بهدف لمهاجمه هاري كاين، السبت في المرحلة السابعة والعشرين من الدوري الانكليزي الممتاز لكرة القدم.

على «ستاد الاتحاد»، تحضر سيتي بأفضل طريقة لمواصلة مشواره في دوري أبطال أوروبا وزيارته الثلاثاء المقبل الى سويسرا لمواجهة بازل في ذهاب ثمن النهائي، وذلك من خلال تحقيقه فوزه الثالث هذا الموسم على ليستر الذي سبق له الخسارة أمام رجال المدرب الإسباني جوسيب غوارديولا في المرحلة 12 (صفر-2) وربع نهائي كأس الرابطة (بركلات الترجيح).

وتحضر سيتي بأفضل طريقة لما ينتظره في الأيام القليلة المقبلة، ليس في دوري أبطال أوروبا وحسب بل أنه يلتقي الإثنين المقبل مع ويغان اثلتيك من الدرجة الثانية في الدور الخامس من مسابقة الكأس.

ثم يلتقي سيتي مع أرسنال في 25 الشهر الحالي في نهائي كأس الرابطة قبل أن يجدد الموعد مع الأخير في 1 مارس في الدوري على أن يلتقي بعدها بثلاثة أيام مع تشلسي حامل اللقب في المرحلة 29.

ورفع سيتي رصيده الى 72 نقطة في الصدارة بفارق 16 نقطة عن جاره اللدود مانشستر يونايتد الذي التقى في وقت لاحق امس مع مضيفه نيوكاسل، فيما تجمد رصيد ليستر عند 35 نقطة في المركز الثامن بعد أن عجز عن تحقيق الفوز للمرحلة الثالثة تواليا.

وتحدث غوارديولا بعد اللقاء قائلا « لا يزال هناك الكثير من للعب من أجله ولا أحد يعلم ما سيحصل»، متطرقا الى رباعية اغويرو قائلا «عندما يسجل لاعب واحد أربعة أهداف، فهو يستحق كل التقدير الممكن. لقد قاتل، لعب بشكل رائع وسجل الأهداف».