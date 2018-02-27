“ربيع البحرين” يجمع الرويشد وشعيل

يحيى الفنان عبدالله الرويشد بمشاركة زميله نبيل شعيل حفلاً استثنائياً بالتعاون مع شركة “روتانا”، وضمن فعاليات مهرجان الربيع بالبحرين في دورته الـ13 وذلك يوم الجمعة التاسع من مارس المقبل في خليج البحرين عند الثامنة والنصف مساء.

وتعتبر الفعالية الكبيرة امسية طربية خليجية بامتياز تلهب المسرح ويتوقع لها حضور كبير من داخل وخارج البحرين. تبدأ الحفلات مع الفنان ماجد جوردن البحريني الاصل في الثاني من مارس، ويليها حفل الثنائي الرويشد ونبيل، ويتبعها يوم 17 مارس حفل فرقة “لكويد واصدقاؤهم” التي اشتهرت في البحرين وتقدم نخبة من فناني المملكة المتميزين.

اما يوم 23 مارس فيأتي الى خليج البحرين الفنان العالمي جيمز آرثر لاحياء امسية يقدم فيها مجموعة من اشهر اغنياته ويصل الى مملكة البحرين يوم 30 مارس الفنان راغب علامة ليقدم في المسرح ذاته باقة من اشهر اغنيات البوماته الجديدة والقديمة.

يذكر ان اخر حفل احياه الفنان نبيل شعيل كان في مهرجان “فبراير الكويت” الذي شاركه فيه الفنان ماجد المهندس، وحقق نجاحا كبيرا.