رجوي: دعوة فرنسا لطرد ميليشيات إيران إنهاء للأزمة السورية

باريس – وكالات: وصفت رئيسة “المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية” مريم رجوي دعوة وزير الخارجية الفرنسي جان أيف لودريان لانسحاب الميليشيات الايرانية من سورية بأنها أفضل حل لانهاء الازمة هناك.

وقالت رجوي إن تأكيد لودريان ضرورة انسحاب كل من لا ينبغي أن يكونوا موجودين في سورية بما في ذلك الميلشيات الإيرانية يتقدمها “حزب الله” اللبناني هو “أفضل حل لتحقيق السلام والهدوء وإنهاء الفوضى في سورية والمنطقة”.

وشددت على أن “طرد قوات حرس الملالي مع صواريخها وعملائها من سورية ولبنان واليمن والعراق هو الحل الوحيد لإنهاء الأزمة في منطقة الشرق الأوسط”.

وأشارت إلى أن طرد قوات “الحرس الثوري” وعملائها من سورية هو مطلب عموم الشعب الإيراني، وهو ما هتف به المتظاهرون في انتفاضة ديسمبر العام 2017 ويناير الماضي، في 142 مدينة إيرانية رافعين شعار “غادروا سورية..اهتموا فينا”.

وأكدت أن الوقت حان لأن يتخذ المجتمع الدولي، خصوصاً مجلس الأمن خطوات ضرورية لطرد قوات “الحرس الثوري” والميليشيات التابعة للنظام الإيراني من المنطقة، سيما من سورية، مشددة على أن هذا أمر ضروري للأمن والسلام في المنطقة والعالم.