رجوي: مطالب المرأة لن تتحقق إلا بإسقاط ولاية الفقيه

أعلنت زعيمة المعارضة الإيرانية مريم رجوي، أمس من باريس، أن مطالب المرأة في إيران لن تتحقق إلا بإسقاط ولاية الفقيه.

ونقل موقع “العربية نت” الإلكتروني عن رجوي، قولها خلال كلمة عن الاحتجاجات الأخيرة، أن القوانين المعادية للنساء زادت في إيران، وفرص العمل قلت، وأن سجل النظام خلال 39 عاما حافل بالانتهاكات لحقوق المرأة.

ودعت الإيرانيات إلى كسر جدار الخوف والعمل على استمرار الانتفاضات، مشيرة إلى أن النساء الحلقة الرئيسة لإشعال الانتفاضات في إيران، مؤكدة أن “على الملالي أن يخافوا لأننا كلنا معا شبابا ونساء نمثل القوة المحورية للانتفاضة الإيرانية”.

ولفتت إلى أن نظام ولاية الفقيه يخشى من العمل المنظم للمعارضة، داعية الرجال إلى إظهار معارضتهم لسياسات الملالي ضد المرأة.