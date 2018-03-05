القاهرة – ايمان سمير:

تخرجت في كلية التربية وعملت بالتدريس عن اقتناع، إلى أن أتيحت لها فرصة دخول عالم الموضة والجمال، وقدمت عروضا وجلسات تصوير لأشهر الماركات وخبراء التجميل ومصممي الأزياء، ونجحت في هذه المهنة، وتحلم بمزيد من التقدم.

عن بداية دخولها المجال، آمالها، طموحاتها، تطلعاتها، حياتها الخاصة والعملية، والممنوعات، التقت ” السياسة” عارضة الأزياء رحاب الصاوي، في هذا الحوار.

كيف بدأت مشوار عرض الأزياء؟

تخرجت في كلية التربية جامعة الاسكندرية وأعمل مدّرسة، منذ عامين كنت أدمن لصفحة خاصة بمحبي الماكياج “ميكب لافرز”، على “فيسبوك” ومن خلالها أقيّم وأجرّب وصفات كثيرة للبشرة والشعر، وشاهدني بعض من خبراء التجميل ومصممي الأزياء، بدأت العروض تنهال عليّ منهم لتقديم عروض أزياء وتنفيذ جلسات تجميل.

هل فكرت في تطوير امكانياتك في هذا المجال؟

نعم فكرت كثيراً في الالتحاق بدورات تدريبية وخصوصاً اعداد وتطوير عارضات الأزياء، ” النظرات والوقفات والأوضاع الخاصة بالتصوير”، فأوضاع تصوير الأزياء مختلفة عن أوضاع تصوير الماكياج، وفي القريب العاجل سألتحق بأكثر من دورة خصوصاً بالأزياء، التجميل، “المودلينغ”.

كيف توفقين بين عملك كمدرسة وكعارضة أزياء؟

أوفق بينهما من خلال تنظيم الوقت وأحدد لكل منهما وقتا خاصا، ولا أخلط بين العملين نهائيا ً، وقت التدريس أكون مدرسة فقط، وقت العروض أصبح عارضة أزياء فقط، أحب المهنتين وأبذل مجهودا وطاقة في كليهما قدر الامكان.

ما أكثر ما يميزك عن عارضات الأزياء؟

شخصياً لا أعرف الميزة الموجودة لدي ولا توجد في غيري من العارضات، رغم ذلك فان كثيرا ممن عملت معهم من خبراء تجميل، مصممي الأزياء، أصدقائي، عائلتي، ومتابعيني، يخبروني أنني اتمتع بكاريزما مميزة، وروح مختلفة تجذب الآخرين بمجرد النظر إليَّ حتى في الصور.

هل تفكرين في التمثيل؟

لم أتخذه من قبل كهدف أرغب في الوصول اليه، ومن الممكن أن افكر فيه اذا جاءتني فرصة مناسبة وعمل جيد، ودور قوي مناسب لشخصيتي وبدون أن أتغير أو أقدم تنازلات.

هل تتمنين العمل مع ممثلين بعينهم؟

لا يوجد ممثل محدد أتمنى العمل معه، الجميع أراهم جيدين، لكن بشرط أن يكون الدور مناسبا وملائماً لطبيعتي.

من مثلك الأعلى في الممثلات؟

لا توجد ممثلة معينة اتطلع لأكون مثلها لأنني أتمتع بشخصية مستقلة، لها سماتها المميزة، التي اذا أحبني الناس سيكون بسببها وليس لأني أشبه ممثلة مع كامل الاحترام والتقدير للجميع.

هل يمكنك التخلي عن حجابك؟

من المستحيلات فعل ذلك، انه مبدأ مرفوض تماما بالنسبة لي ولن أفعلها مهما كانت الضغوط والاغراءات، لا أسعى وراء الشهرة والانتشار، أنا شابة تمارس مهنة تحبها، وأتبع شغفي فيها، مع وجود حدود لهذا الشغف.

ما هذه الحدود؟

كل ما لا يلائم طبيعتنا الشرقية، وتربيتنا وعاداتنا وتقاليدنا وغير مألوف فيها، لن أخل بأخلاقي وأدبي من أجل قليل من الشهرة التي تظل فترة قليلة وتنتهي مع مرور الوقت، كثيرات اشتهرن بسرعة البرق مع كثير من التنازلات، لكن النتيجة أنهن أصبحن في طي النسيان إلى الأبد بعد فترة قصيرة.

ماذا عن خطوطك الحمراء التي لن تتجاوزيها؟

في عالم الأزياء والموضة لن أتنازل عن الحجاب، ولن أرتدي ملابس مخلة أو عارية، ولن أقبل عروض “لانچيرهات”، مايوهات وأزياء ملفتة جداً، جميعها أمور مرفوضة تماماً.

هل يمكن لكل فتاة أن تصبح عارضة أزياء؟

من خلال خبرتي القليلة وتجربتي لا يوجد شيء اسمه أن من تحب التجميل والأزياء وتحلم بعروض الأزياء تتخذ قرارا أن تكون عارضة أزياء، لابد أن تكون لديها مؤهلات ومقومات ومواصفات بدنية ونفسية، تمكنها من أن تصبح عارضة أزياء أو وجه اعلاني ودعائي.

ما الموصفات اللازمة في “الموديل”؟

طبعاً الجمال نسبي ويختلف من شخص لآخر، لكن لابد أن تكون جميلة إلى حدٍ ما، علاوة على ذلك فمن أهم شروط الموديل أن تكون جذابة، وتتمتع بشخصية و”كاريزما” متميزة، وأن تكون بشرتها خالية أو قليلة العيوب، حتى لا تجذب النظر للعيب في بشرتها، لابد أيضا أن يكون لديها قبول للكاميرا والتصوير أي أن تكون محبوبة من الكاميرا ذاتها.

ما صفات فارس أحلامك؟

كل شابة تحلم باليوم الذي ستتوج فيه مثل الأميرات وتزف إلى الفارس الذي حلمت به طول عمرها، وكل بنت تختلف عن الأخرى في متطلباتها المادية وسمات ومواصفات شكل ومضمون عريس المستقبل. شخصياً أتمنى أن يكون شخصا صادقا لأقصى درجة لا يكذب نهائياً، أكره وأنفر من الشخص الكذاب جداً، أن يكون حنونا متفاهما لطبيعتي وشخصيتي وطبيعة عملي ويحترمني فيما بيننا وأمام الآخرين، وأن يكون ممن يحب زوجته فعلا وليس كلاما فقط.

ما أمنياتك المستقبلية؟

أتمنى التوفيق في كل خطواتي واحقق النجاح على المستوى العملي والمهني والعاطفي، وان أعيش حياة سعيدة في حياتي الشخصية وفي عملي، “التدريس وعروض أزياء”، أن أتقدم في عالم الجمال واصل لدرجة عالية من الاحتراف والاتقان تمكنني من أن أصبح عارضة أزياء محترفة، وان اصبح وجه اعلاني أو دعائي لكثير من الماركات المعروفة وفقاً لشروطي وطبيعتي.