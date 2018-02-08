رحمة رياض تحتفل بعيد الحب في بغداد

تلتقي الفنانة العراقية رحمة رياض بجمهورها في الولايات المتحدة الاميركية للمرة الاولى يوم السبت، بولاية ميشيغان، وبعد طول غياب بجمهورها في بلدها العراق بالعاصمة بغداد في 14 فبراير احتفالا بعيد الحب.

ونشرت «رحمة»، عبر حسابها الشخصي بموقع «انستاغرام»، الملصقين الدعائيين الرسميين للحفلين معلقة عليهما: «جمهوري العزيز لاقوني بتاريخ 10 فبراير 2018 بمناسبة «عيد الحب»، في اولى حفلاتي في الولايات المتحدة في ولاية ميشيغان».. و«انتظروني من بعد طول غياب في بغداد الحبيبة للاحتفال بـ«ليلة عيد الحب بتاريخ 14 فبراير في فندق فلسطين مريديان الدولي».

وتعد اغنية «خف علي» احدث اعمال الفنانة رحمة رياض الغنائية، التي طرحتهافي نوفمبر الماضي عبرقناتها الرسميةعلى موقع «يوتيوب»، وهي من كلمات ضياء الميالي، والحان غيث محمد، وتوزيع مهند خضر.