رحيل الموسيقي الأيسلندي يوهان يوهانسون في منزله

توفي المؤلف الموسيقي يوهان يوهانسون، أشهر المؤلفين الموسيقيين في أيسلندا، عن 48 عاما. وعٌثر على يوهانسون متوفيا في منزله في برلين.
وترشح يوهانسون لجائزة الأوسكار أفضل موسيقى كما حصل على جائزة “غولدن غلوب” لأفضل موسيقى تصويرية، عن موسيقى فيلم “نظرية كل شيء”، الذي تدور أحداثه حول حياة عالم الفيزياء ستيفن هوكينغ، الذي لعب دور البطولة فيه إيدي ريدمين.
وجمع يوهانسون في مؤلفاته بين الموسيقى الإلكترونية والأوركسترالية, إضافة إلى عمله في موسيقى الأفلام، وأصدر يوهانسون خمسة ألبومات منفردة. كما ترشح يوهانسون لجائزتي أوسكار وغلوب عن الموسيقى التي وضعها لفيلم “سيكاريو” إخراج دوني فيلنوف, كما تعامل يوهانسون مع فيلنوف مجددا في فيلم الخيال العلمي “وصول”. وأعلنت شركة “ريدبيرد ميوزيك” التي تمثل يوهانسون النبأ على “فيسبوك”. وقالت الشركة “نؤكد بحزن بالغ رحيل صديقنا العزيز يوهانسون. فقدنا واحدا من أكثر الأشخاص موهبة وإبداعا، لقد حظينا بشرف معرفته والعمل معه”.
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