رسائل من محمد بن سلمان إلى منسوبي القوات المسلحة

أكد ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، الحرص على تطوير وزارة الدفاع والخدمات المقدمة لمنسوبيها.

وبعث محمد بن سلمان رسائل هاتفية لمنسوبي وزارة الدفاع قال فيها “رفع مستوى الخدمات الطبية: حرصنا على أن تكون الخدمات الطبية من أولوياتنا، لذا عملنا على إعادة هيكلتها بما يدعم رفع مستواها لجنودنا ومنسوبينا وأسرهم، وذلك في إطار عملنا الدؤوب لتحسين جميع الخدمات”.

وفِي رسالة أخرى عنوانها “تحديد مسارات وظيفية وتطوير معايير الترقيات” قال “لإيجاد بيئة تنافسية أكبر في الوزارة تم تحديد معايير جديدة للترقيات وفق نظام أداء وظيفي شفاف وسيتم الاستمرار في تشجيع منسوبي الوزارة على الأداء العالي بتقديم مكافآت تقديرية وبرامج تحفيزية. وسنعمل معاً في سبيل تطوير كافة الإجراءات والخدمات التي تلبي طموحاتكم وتطلعاتكم”.

وكانت الرسالة الثالثة بعنوان “تطوير المهارات القيادية لضباط الصف” وقال فيها “سيكون ضباط الصف متواجدين في مختلف مستويات القيادات على المستويات الستراتيجية، والعملياتية، والتكتيكية.