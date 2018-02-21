رسالة محبة هدية “الفرنسية” بالأعياد

شاركت المدرسة الفرنسية برسالة محبة وصداقة في فرحة الأعياد الوطنية في الكويت لعام 2018 من خلال تلاميذ المدرسة الذين رسموا لوحات فنيّة، أدبية وموسيقية تعبّر عن سعادتهم الغامرة وذلك بحضور أصحاب المدرسة، الدكتور فهد الراشد ومنى الخالد وكريمتيهما حصّة ويازي والراشد السفيرة الفرنسية ماري ماسدوبويه والملحق الثقافي للسفارة الفرنسية سيدريك دوفية.
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