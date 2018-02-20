رسالة من ملك هولندا لسلطان عمان

مسقط – وكالات: تسلم السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان، رسالة خطية من الملك الهولندي ويليام ألكسندر، تتعلق بالعلاقات المشتركة بين البلدين الصديقين ومجالات التعاون القائم بينهما في العديد من المجالات.
وذكرت وكالة الأنباء العمانية، أن نائب رئيس الوزراء لشؤون العلاقات والتعاون الدولي، والممثل الخاص للسلطان العماني أسعد بن طارق، تسلم الرسالة نيابة عن السلطان قابوس بن سعيد، وذلك خلال استقباله لوزيرة الخارجية ووزيرة التجارة الخارجية والتعاون الإنمائي الهولندية سيغريد كاغ.
على صعيد متصل، دعت سلطنة عمان وهولندا، بمحادثات بين الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية يوسف بن علوي، مع سيغريد كاغ، لاحتواء أزمات المنطقة، عبر الوسائل السلمية.
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