رسمياً … الأزرق وفلسطين 13 مايو

وافقت لجنة التسوية باتحاد كرة القدم على اقامة مباراة ودية تجمع الازرق مع نظيره منتخب فلسطين على ارض الاخير في 13 مايو المقبل.

وتدخل المباراة الودية ضمن روزنامة الاتحاد الدولي فيفا، وستكون المباراة الودية الثالثة لمنتخبنا، بعد تجربتي الاْردن والكاميرون في21 و 25 مارس الجاري.

ومن المقرر ان يغادر الازرق الى فلسطين قبل المباراة ب24ساعة، علما بان منتخبنا سيختتم تجاربه باللعب مع منتخب مصر على ستاد جابر الدولي في 26 مايو.

ومن المقرر ان تتم الاستعانة بخدمات الصربي رادي مدرب الازرق المؤقت في مواجهتي فلسطين ومصر، في حال ظهور المنتخب بصورة جيدة في تجربتي الاْردن والكاميرون.