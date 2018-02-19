عواصم – وكالات:

سخر أمين مجمع تشخيص مصلحة النظام في إيران محسن رضائي، أمس، من التهديدات التي أطلقها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ضد طهران، مشيرا إلى أن بلاده لن تسمح للمهاجمين حتى بالهرب.

وذكرت وكالة “مهر” للأنباء أن رضائي لفت خلال مؤتمر لعلماء الدين في الحرس الثوري إلى عرض نتانياهو صورة من “حطام الطائرة من دون طيار الإيرانية المزعومة”، مشدداً على أنه “إذا فكر الصهاينة أن يقوموا بأي هجوم ضدنا سوف لا نعطيهم حتى فرصة الهرب وسوف نحول العاصمة الصهيونية تل أبيب إلى ركام من تراب”.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو توعد إيران خلال مشاركته أول من أمس في مؤتمر ميونيخ للأمن باستهدافها ذاتها لا “وكلاءها” في المنطقة إذا دعت الضرورة.

من جهة أخرى، حددت الولايات المتحدة مساراً يلتزم بموجبه ثلاثة حلفاء أوروبيين بوضوح بمحاولة تعديل الإتفاق النووي مع ايران بمرور الوقت في مقابل إبقاء الرئيس الأميركي دونالد ترامب على الاتفاق بتجديد تعليق العقوبات الأميركية في مايو المقبل.

وهذا المسار الموضح في برقية لوزارة الخارجية حصلت “رويترز” على نسخة منها في مقابلة مع مسؤول بارز بالوزارة هذا الأسبوع ما زال يواجه صعوبات، حيث قال مسؤولان أوروبيان ومسؤولان أميركيان إن الحلفاء الأوروبيين لا يعرفون بدقة ما الذي يمكن أن يرضي ترامب ويحجمون عن هذا الالتزام خوفاً من أن يطالبهم بالمزيد.

وقال خمسة مسؤولين أوروبيين حاليين وأربعة مسؤولين أميركيين سابقين إن الوصف الوارد في البرقية لما تريده الولايات المتحدة من الأوروبيين، وهو ما لم ينشر من قبل، يضع معايير أدنى مما طالب به ترامب في يناير الماضي، ما قد يساعد على تلاقي وجهات النظر.

وجاء في البرقية “نريد التزامكم بالعمل معا سعيا الى اتفاق تكميلي للتعامل مع تطوير إيران للصواريخ بعيدة المدى أو اختبارها ويضمن تفتيشا محكما تقوم به الوكالة الدولية للطاقة الذرية ويصلح العيوب المتعلقة ببند المدة الزمنية”.

ورأى بعض المسؤولين الاميركيين والأوروبيين أن من المستحيل التوصل إلى اتفاق دولي شامل بحلول المهلة المحددة وغايتها 12 مايو المقبل حتى اذا كان هناك توافق بشأن القضايا الأساسية وهو أمر ليس قائما.

ووصف مسؤول كبير بوزارة الخارجية الاميركية خلال مقابلة الأسبوع الماضي الجهود المبذولة مع الاوروبيين في هذا الصدد بأنها عملية من مرحلتين.

وأضاف إن الولايات المتحدة ستسعى خلال المرحلة الاولى (من 12 يناير الماضي الى 12 مايو المقبل) لاقناع الاوروبيين بالاتفاق على نقاط الضعف التي يتعين اصلاحها، فيما ستتمثل المرحلة الثانية التي تبدأ بعد 12 مايو في نقل هذا التفاهم الى الاطراف الاخرى الموقعة على الاتفاق وهي ايران وروسيا والصين لبحثه.

وأشار المسؤول إلى أن هناك ثلاثة طرق محتملة للمضي قدما في هذا الأمر وهي تعديل الاتفاق الحالي أو التفاوض بشأن اتفاق تكميلي أو السعي لقرار جديد من مجلس الامن لاجراء التعديلات.

وسيجتمع مفاوضون أميركيون مع مسؤولين من بريطانيا وفرنسا وألمانيا في باريس اليوم الثلاثاء لبحث كيفية تنفيذ مطالب ترامب.

إلى ذلك، جددت فرنسا تمسكها بالاتفاق النووي الإيراني وبتنفيذه الصارم.