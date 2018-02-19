رضا وكيلاً لـ”الصحة” والرشيدي مديرة لمستشفى الفروانية

كتبت – مروة البحراوي وكونا:

اعلن نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء انس الصالح ان مجلس الوزراء وافق أمس في اجتماعه الاسبوعي على مشروع مرسوم بتعيين الدكتور مصطفى رضا وكيلا لوزارة الصحة.

في موازاة ذلك، اصدر وزير الصحة د. باسل الصباح قرارا بندب د. رفعة الرشيدي لادارة مستشفى الفروانية، وتكليف المدير السابق د. مهدي الفضلي للعمل في مكتب وكيل وزارة الصحة بذات المسمى الوظيفي „ مدير مستشفى“.

وجاء قرار الصباح تنفيذا للحكم الصادر من المحكمة الكلية رقم 3042 لسنة 2016 والقاضي بالغاء القرار الوزاري رقم 119 لسنة 2016.