رضا وكيلاً لـ”الصحة” والرشيدي مديرة لمستشفى الفروانية

كتبت – مروة البحراوي وكونا:
اعلن نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء انس الصالح ان مجلس الوزراء وافق أمس في اجتماعه الاسبوعي على مشروع مرسوم بتعيين الدكتور مصطفى رضا وكيلا لوزارة الصحة.
في موازاة ذلك، اصدر وزير الصحة د. باسل الصباح قرارا بندب د. رفعة الرشيدي لادارة مستشفى الفروانية، وتكليف المدير السابق د. مهدي الفضلي للعمل في مكتب وكيل وزارة الصحة بذات المسمى الوظيفي „ مدير مستشفى“.
وجاء قرار الصباح تنفيذا للحكم الصادر من المحكمة الكلية رقم 3042 لسنة 2016 والقاضي بالغاء القرار الوزاري رقم 119 لسنة 2016.
الوزارة أبلغت معظم المعلمين المشمولين بانهاء الخدمات كتبت ـ رنا سالم: تأكيدا لما ن
أعلن ديوان الخدمة المدنية عن ترشيح دفعة جديدة للعمل لدى الجهات الحكومية اليوم وذل
تكليف الباحثين بخدمات أكثر من مدرسة وعجز في المناطق التعليمية وديوان الخدمة يرفض
– تفعيل لائحة النظام المدرسي للتعامل مع المشكلات الطلابية في المدارس بشكل تربو
كتب – محمد غانم: تنسق هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص مع الميزان