رفض طعن استبعاد منافس السيسي من انتخابات الرئاسة

القاهرة – د ب أ: قررت المحكمة الإدارية العليا في مجلس الدولة في مصر، رفض الطعن المقدم ضد المرشح الرئاسي، رئيس حزب “الغد”، موسى مصطفى موسى، لاستبعاده من الانتخابات الرئاسية المقررة من 26 حتى 28 مارس المقبل.

وكان الطعن اختصم الهيئة الوطنية للانتخابات، وطالب ببطلان إعلان اسم موسى مصطفى موسى مرشحًا لرئاسة الجمهورية، وباستبعاد اسمه نهائيًّا من كشوف المرشحين، موضحا أن موسى غير حاصل على مؤهل من مصر أو خارجها، وغير مسجل بكشوف نقابة المهندسين.

وسبق أن أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات القائمة المبدئية الخاصة بالانتخابات الرئاسية المقبلة، وضمت الرئيس المصري الحالي عبد الفتاح السيسي ورئيس حزب الغد موسى مصطفى موسى.

وانتهت اللجنة المختصة بفحص أوراق راغبي الترشح لانتخابات الرئاسة، أن السيسي وموسى قدما أوراق ترشحهما وانتهى الفحص إلى سلامتها، ولم تتلق اللجنة أية اعتراضات من كلا المرشحين خلال الفترة المخصصة لذلك.