كتب – فالح العنزي:

تنتظر المذيعة الواعدة رهام الحسن ان تخطو خطوات كثيرة، حتى تتمكن من الحصول على لقب اعلامية، فهي تؤمن بان الاجتهاد والمثابرة والخبرة الكافية الى جانب النضوج الثقافي مواصفات الاعلامية الحقيقية، لذا تجد نفسها تسير بتأن من دون ان تستعجل الشهرة، فما تعلمته من رياضة الفروسية وقفز الحواجز لا يمكن ان يطبق في الاعلام.. رهام الحسن وجه اعلامي واعد تلقفتها قناة ATV والتقتها «السياسة» في هذا الحوار:

\ للاعلام معك قصة.. ماذا عنها؟

– منذ نعومة اظفاري كنت ارى نفسي مختلفة وطموحة ومثابرة، اعشق العمل وولوج ابواب التحدي، انشغلت كثيرا في تحصيلي العلمي والاكاديمي وكنت اتلقى عروضا كثيرة للعمل كمذيعة، الفكرة لم تكن تراودني كعمل محترف لكنها كانت تشدني، وكنت فعلا ارى نفسي مذيعة وتحقق الامر في ATV.

\ كيف كانت الوقفة الأولى امام الكاميرا؟

– خطيرة ومغامرة كبيرة، لكن ادارة القناة كان لها رأي اخر، وطلبت مني الظهور على الهواء كمقدمة رئيسية، شعور بالرغبة الجامحة لخوض تحد جديد، لكن في المقابل لم اكن ارغب بذلك، فما زالت امامي مسافة طويلة من ورش التدريب ومع هذا نفذت المطلوب، والحمد لله ظهرت بصورة جيدة راضية عنها وارضت الاخرين خصوصا المشاهدين.

\ هل كنت ترغبين بان تكون اطلالتك في برنامج منوع مثل «ع السيف»؟

– بالتأكيد هي خطوة مهمة، خصوصا انه يعتبر من ابرز برامج «النايت شو» في الكويت، البرامج المنوعة ممتعة وتجد فيها التنويع والتجديد والتطور المستمر والمختلف، ففيها نبحر في قضايا مختلفة ونقطف من كل بستان زهرة، والى جانب ذلك يحظى كل مذيع بفرصة تقديم فقرة خاصة به يعبر من خلالها عن شغفه فيما يعشق, لذا اخترت ان تكون لي فقرة اسبوعية كذلك بعنوان “the woman” او المرأة اجول فيها حول الكثير من الموضوعات التي تخص المرأة من الموضة والتجميل والصحة والفاشن والثقافة وكل شيء.

\ تجربتك القصيرة في الاعلام هل كونت لديك قناعات خاصة؟

– بالتأكيد، فرغم انني لست في محل تقييم للاعلام الكويتي، لكن كلمة حق تقال بانه منصة حضارية ويتيح مساحات شاسعة للتعريف بالمبدعين والمثقفين وابراز عوالم خفية عن الكثير من الشخصيات وجوانب اخرى من حياتهم، العمل الاعلامي ممتع شريطة ان يعرف من يعمل فيه كيف يستمتع به وينجح ويحقق الشهرة التي يستحقها.

\ دعينا نتوقف عند الشهرة.. ومفاتيحها وكيف وجدتها؟

– الشهرة لا تعني النجاح، فالكثير من المشاهير حظوا بها ربما من ابواب مختلفة ومجالات عديدة ساهمت تكنولوجيا «السوشيال ميديا» في اتساع رقعة اسمائهم، اما الشهرة الاعلامية فتحتاج الى عمل دؤوب وثقافة شاملة واتساع افق ونضوج حقيقي وسرعة بديهة وذهن حاضر، عندما تتوافر بالمذيع كل هذه المقومات يمكن ان نطلق عليه اعلامياً وهذا اللقب سوف يجعله ناجحا ومشهورا.

\ هل تتابعين اعلاميين بعينهم؟

– توجد اسماء لامعة في العالمين العربي والغربي، لكن بحكم سفري المستمر الى اوروبا والدول الاجنبية اتابع برامج اوبرا وينفري ولاري كينغ واحيانا دكتور فيل، اما عربيا فتستهويني البرامج الوثائقية والتحقيقات، لانها تكشف ما خلف الابواب وتصدم المشاهد بحقائق قد تكون غائبة عنه.

\ ماذا عن البرامج المحلية؟

– لن اكون صادقة معك لو سميت لك برنامجا محددا، طبيعة عملي في القطاع الخاص تمنعني من ذلك، لذا جل تركيزي في تجربتي الجديدة وتظل الحقيقة بان الاعلام في الكويت ينتعش بين فترة واخرى ويظل لكل مجتهد نصيب.

\ انها اجابة ديبلوماسية.. هل تجيدين الهرب؟

– لا والله.. لكن قس الامر على «السوشيال ميديا»، فهي لا تكتفي بنشر مقطع من برنامج واحد بل تجد غالبية البرامج بمختلف قطاعاتها موجودة في «السوشيال ميديا».

\ على ذكر «السوشيال ميديا».. نجدك ناشطة فيه؟

– من يبتعد عن «السوشيال ميديا» عليه ان يعيش في جزيرة بعيدة، هو عالمنا المحيط ونحن جزء منه، فتجدني ناشطة وانشر يومياتي خصوصا هوايتي في ممارسة رياضة الفروسية.

\ ويلاحظ ايضا اناقتك اللافتة؟

– مثل اي فتاة تعشق الاناقة واتابع الموضة بشغف، اختار ما يناسبني منها.