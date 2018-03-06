«رواعب» تتوهج في «الصيد والفروسية»

تُوجت الفرس «رواعب» العائد الى اسطبل دسمان، بقيادة الجوكي فيصل الفروماوي بالمركز الأول، بزمن 1.26.6 دقيقة، ضمن الشوط الثالث، المخصص للأفراس مختلط كلاس 3، على مسافة 1400 متر، متقدماً على «غلا موزة» للنشاما، و«خلدة» للخليج، وفي السباق الـ 18 لنادي الصيد والفروسية، والذي قيد فيه 62 رأساً، موزعة على خمسة أشواط.

وقام أعضاء الهيئة العليا لسباق الخيل وهم طارق النصف، وناصر بورسلي، ويوسف الكندري، بتسليم تحفة النادي الى ممثلي إسطبل دسمان الأخوين حمد ويعقوب الكندري.

وقال المدرب حمد الكندري «نجحنا في التفوق على الجياد المستوردة في الشوط الثالث المخصص للأفراس مختلط، حيث تمكنت الفرس رواعب في التغلب على بقية الجياد المشاركة، وكان السباق مثيراً خصوصاً في خط النهاية».

وفي الشوط الأول على مسافة 2200 متر، لجياد مختلط درجة ثالثة، جاء في المركز الأول الجواد «توافيق» لإسطبل الدعية العائد الى الشيخ عبد الله السلمان، بقيادة الجوكي توفيق بزمن 2.24.2 دقيقة، تلاه «حمر عين» للنشاما، و«عباد» للسرور.

وفي الشوط الثاني على مسافة 1600 متر، لجياد مختلط درجة رابعة، جاء في المركز الأول الجواد «مفراس» للسيحان بقيادة فيصل الفروماوي بزمن 1.39.5 دقيقة، متقدماً، على «خير نايف» لأبناء نايف الدبوس، «برق التحرير» للنشاما.

وفي الشوط الرابع على مسافة 1200 متر لجياد مختلط درجة رابعة، جاء في المركز الأول الجواد «ذو اللمة» للملا بقيادة الجوكي خالد الرويشيد، بزمن 1.12.5 دقيقة، تلاه «اللاحق» للفنار، و«الأشرس» للدعية.

وفي الشوط الخامس والأخير، فاز الجواد «عز الله» للملا بقيادة الجوكي خالد الرويشيد بالمركز الأول والكأس المقدمة من شركة الخليج للتأمين على مسافة 1000 متر، لجياد الدرجة الثانية، بزمن 59.0 ثانية.