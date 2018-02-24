روان العلي مع “آخر رجل بالعالم”

كتب – مطلق الزعبي:

تشارك الفنانة روان العلي حالياً في المسرحية الجديدة التي تحمل عنوان “آخر رجل بالعالم” من إنتاج مؤسسة “هاف فريم” للانتاج الفني والمسرحي، وتأليف وإخراج عبدالله البدر، واشراف عام الفنان حسن البلام.

وتجسد العلي في العمل شخصية جديدة وكراكتر تراهن عليه وتعتبره مفاجأة للجمهور الذي يحضر العروض خلال عطلة العيد الوطني.

العمل من بطولة مجموعة من الفنانين من أبرزهم الفنانة زهرة عرفات، عبدالعزيز النصار، نورة العميري، أحلام حسن، وغيرهم من الفنانين، والمسرحية تعرض حالياً على مسرح “كيفان”.

يذكر أن الفنانة روان العلي تصور حالياً أكثر من مسلسل درامي محلي.