روسيا تحظر على عسكرييها الهواتف الذكية

أعلنت وكالة «سبوتنيك» أن وزارة الدفاع الروسية قررت حظر استخدام الهواتف الذكية في صفوف وحداتها العسكرية المنتشرة في الأراضي السورية.

وقال مصدر مُقرب من الوزارة إن «الإجراءات ليست بالجديدة، حيث تم اتخاذ قرار منذ فترة غير بعيدة بمنع استخدام الهواتف الذكية من قبل الجنود الروس الذين يخدمون في سورية».

وأضاف المصدر إن «القرار يشمل جميع الوحدات العسكرية المشاركة في العملية العسكرية الروسية بسورية، أما بالنسبة للوحدات الأخرى الموجودة في روسيا فهناك مشروع لإصدار قرار بمنع استعمال الهواتف الذكية على العسكريين والمدنيين الموظفين في وزارة الدفاع الروسية».

ويأتي قرار حظر استخدام الهواتف النقالة بعد تعرض قوات روسية لهجمات في سورية.