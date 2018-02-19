روسيا تدعو إلى إقامة منظومة أمنية متكاملة بالخليج تشمل ايران

طالبت بدعم خارجي للمبادرة وأكدت أنها لا تهدف الى حل مجلس التعاون

موسكو – كونا:

دعا وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أمس، إلى اقامة منظومة أمنية «متكاملة» في منطقة الخليج العربي.

وقال لافروف في كلمة أمام مؤتمر «فالداي» حول الشرق الاوسط الذي يختتم أعماله في موسكو اليوم، إن روسيا تجدد التأكيد على ضرورة اقامة منظومة أمنية متكاملة في منطقة الخليج العربي بمشاركة دول المنطقة وإيران.

ورأى أنه بالامكان التعاون من أجل اطلاق حوار بمشاركة ايران ودول مجلس التعاون الخليجي من أجل اقامة مثل هذه المنظومة الأمنية، مؤكداً أن هذه المبادرة لا تهدف الى حل مجلس التعاون الخليجي، مشيراً إلى أن الحديث يدور حول مشاركة دول المنطقة في اقامة منظومة أمنية بدعم من اللاعبين الخارجيين.

وأوضح أن الدعم الخارجي لهذه المبادرة يمكن أن تقدمه جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الأوروبي والدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن.

وذكر لافروف أن الدور الأساسي في بلورة هذه المنظومة يعود اساسا لدول المنطقة العربية وإيران «التي تعود عليها هذه المبادرة بالفائدة».

وبشأن التصعيد بين ايران واسرائيل قال لافروف إن موسكو «لا تقبل بأطروحة ازالة اسرائيل من الوجود بصفتها كيانا صهيونيا ولا توافق في الوقت نفسه على التعامل مع جميع مشكلات المنطقة عبر بوابة الصراع مع ايران».

وشدد لافروف على ضرورة أن تنعم جميع دول منطقة الشرق الاوسط بالامن، قائلا إن روسيا «تريد ان يشعر الاسرائيليون بالأمان»، داعياً الى اقامة حوار بين الأطراف المعنية بهدف تحقيق هذا الغرض على أساس مفهوم ان يكون الامن للجميع وعدم تجاهل مصالح الآخرين.

وشدد على ضرورة ضم جامعة الدول العربية إلى اللجنة الرباعية الدولية الخاصة بالشرق الأوسط بهدف خلق آلية جديدة للوساطة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، مؤكداً عدم وجود بديل للمفاوضات المباشرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

على صعيد متصل، قال مدير معهد الاستشراق التابع لأكاديمية العلوم الروسية ورئيس مؤتمر «فالداي» البروفيسور فيتالي ناؤومكين في تصريح لوكالة الانباء الكويتية «كونا»، إن أهمية هذا المؤتمر تنحصر في كونه يشكل منبرا للحوار وتبادل الآراء حول مشكلات منطقة الشرق الاوسط بمشاركة شخصيات مؤثرة وفاعلة.

ويناقش المؤتمر على مدار يومين قضايا أساسية منها السياسات الروسية في الشرق الاوسط والازمة السورية والوضع في اليمن الى جانب الصراع العربي-الاسرائيلي والتطورات في ليبيا ومصير الاكراد ومستقبل المنطقة.