روسيا ترجح قتل التحالف خمسة من مدنييها بسورية

موسكو – رويترز: أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أمس، أن خمسة مواطنين روس ربما يكونون قد لقوا حتفهم في سورية خلال اشتباكات مع قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة هذا الشهر.

وقالت زاخاروفا في بيان، «ربمان نتحدث عن وفاة خمسة أشخاص نتيجة مواجهة مسلحة يجري التحقيق في أسبابها، والافتراض هو أن هؤلاء مواطنون روس لكن يتعين التحقق من كل ذلك ولاسيما بالطبع من جنسياتهم، هل هم فعلا مواطنون من روسيا أم من دول أخرى».

أضافت في اشارة الى قتلى سقطوا في اشتباكات في 7 فبراير الجاري قرب مدينة دير الزور السورية «هؤلاء ليسوا أفرادا في الجيش الروسي».

وكان شركاء لمتعاقدين عسكريين خصوصيين من روسيا يحاربون في صف القوات الحكومية في سوريا قد قالوا ان هناك خسائر على نطاق واسع في صفوف المتعاقدين بعد أن اشتبكت قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة مع قوات مؤيدة للحكومة السورية في محافظة دير الزور يوم السابع من فبراير.

وقالت زاخاروفا ان تقارير اعلامية بشأن سقوط عشرات أو مئات القتلى من الروس في سورية «مضللة»، مضيفة إن أفعال الولايات المتحدة في سورية تهدف على الارجح لتقويض وحدة أراضيها.