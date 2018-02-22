الانقلابيون يقتحمون مستشفى في ذمار لإجبار مالكه على الدفع به للمجهود الحربي

عواصم – وكالات: أعلنت مصادر ديبلوماسية أن واشنطن عززت ضغوطها على موسكو من أجل تصويت الأخيرة إيجاباً على مشروع أميركي – فرنسي – بريطاني يندد خصوصاً بانتهاك إيران حظر الأسلحة في اليمن، ويطالب باتخاذ إجراءات لمواجهة تلك الانتهاكات، وذلك عندما يحين التصويت عليه أواخر الشهر الجاري.

وقالت المصادر إن مسودة القرار، ستسمح لمجلس الأمن فرض عقوبات ضد «أي نشاط له صلة باستخدام الصواريخ البالستية في اليمن».

ورفضت روسيا أول من أمس، مشروع القرار، مشيرة إلى أن الاجراء المقترح يجب أن يركز على تجديد تفويض مراقبي تطبيق العقوبات في اليمن بدلاً من استهداف إيران.

وقال السفير الروسي لدى الامم المتحدة فاسيلي نيبينزا «لا نحب الإدانات أبداً بشكل عام»، مضيفاً إنه «قرار بشأن تمديد تفويض مجموعة العمل وليس بشأن إيران، لذلك علينا التركيز على تمديد مهلة هذه المجموعة أولاً».

وكان مشروع القرار «يندد» بانتهاك إيران للحظر المفروض في العام 2015، على اليمن «بعد أن فشلت في اتخاذ الإجراءات الضرورية لمنع التزويد المباشر أو غير المباشر ومبيع ونقل» الصواريخ البالستية القصيرة المدى والطائرة المسيرة وغيرها من التجهيزات العسكرية إلى الحوثيين.

ودعم التقرير، الذي أعده خبراء أمميون، الاتهامات السعودية والأميركية بأن إيران تسلح الحوثيين رغم نفي طهران المتكرر لذلك.

من ناحية ثانية، اختطفت ميليشيات الحوثي نحو 200 ضابط وجندي من منتسبي جهازي الأمن القومي والأمن السياسي في صنعاء المحسوبين على الرئيس السابق علي عبدالله صالح وأحالتهم للتحقيق.

وفي ذمار، اقتحمت المليشيات مستشفى دار الشفاء، المملوك للنائب البرلماني عن حزب «المؤتمر الشعبي» علي شمر، بعد امتناعه عن دفع خمسة ملايين ريال كمجهود حربي للميليشيات ومعالجة جرحاها مجاناً.

في المقابل، استدعى مالك المستشفى قبائله من منطقة مغرب عنس إلى المدينة واستنفرها ضد الميليشيات، فيما أفاد شهود عيان بأن عشرات المسلحين من القبائل انتشروا في شوارع المدينة.

وكان رئيس ما يسمى المجلس السياسي صالح الصماد أقر أول من أمس، بالتأثير السلبي الكبير الذي أحدثه قتلهم صالح على تماسك جبهاتهم القتالية.

وقال إن «الأحداث الأخيرة ربما أحدثت صدمة داخل المجتمع، ونأمل ترميم الجراح على مستوى المحافظات».

وفي الجوف، قتل قائد اللواء 405 مشاة التابع للحوثيين العميد محسن محمد الغريبي، فيما أغار التحالف ليل أول من أمس، على مواقع متفرقة للانقلابين بالمحافظة.

وفي البيضاء، سقط عدد من عناصر ميليشيات الحوثي جرحة أول من أمس، في اشتباكات مع رجال قبيلة آل غليس بمدينة رداع، الذين تصدوا لمحاولة قيادات حوثية نهب أراض تابعة لأبناء القبيلة.

وفي الحديدة، قتل قائد كتيبة الإسناد الحوثية المدعو أحمد بن أحمد الوشلي مع سبعة آخرين، أثناء محاولتهم التسلل إلى مواقع حررها الجيش اليمني في أطراف مديرية حيس.

على صعيد آخر، اتهم فريق خبراء الأمم المتحدة المعني باليمن، ميليشيا الحوثي باستمرار عرقلة توزيع المساعدات الإنسانية ومنع وصولها لليمنيين خلال العام 2017.