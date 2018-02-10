روسيا تعرب عن قلقها لتصعيد التوتر

موسكو – كونا: أعربت روسيا أمس، عن قلقها إزاء الهجمات الإسرائيلية ضد سورية، داعية الجانبين إلى ضبط النفس.

وذكرت وزارة الخارجية الروسية في بيان، أن “تصعيد التوتر والهجمات التي تعرضت لها سورية أمر يبعث على قلق جدي في روسيا”، معربة عن قلقها من خطر انتقال التوتر إلى داخل مناطق خفض التوتر التي ساهمت إقامتها في تراجع العنف في سورية.

وأضافت إن قوات النظام السوري تلتزم تماما باتفاقية إقامة منطقة لخفض التوتر في جنوب غرب البلاد، مطالبة جميع الأطراف المعنية بضبط النفس وعدم اتخاذ أي إجراءات من شأنها زيادة التوتر.

وشددت على ضرورة الاحترام غير المشروط لسيادة سورية وسلامة أراضيها، محذرة من مغبة تعريض حياة وأمن العسكريين الروس في سورية للخطر، ومعتبرة أن “هذا الأمر غير مقبول إطلاقاً”.