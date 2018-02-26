روسيا ومصر تستأنفان محادثات مطارات البحر الأحمر في الربيع

موسكو – رويترز:

أعلن وزير النقل الروسي ماكسيم سوكولوف، أمس، أن روسيا ومصر قد تستأنفان المحادثات بشأن فحص مطارات البحر الاحمر القريبة من منتجعي شرم الشيخ والغردقة خلال الربيع بعد أن تُستأنف الرحلات الروسية الى القاهرة.

وقال سوكولوف، إن استئناف الرحلات الى مصر تأخر بسبب عدم توصل شركات الطيران لاتفاق على خدماتها الارضية.

وكان سفير مصر لدى روسيا قال في وقت سابق هذا الشهر، ان شركة الطيران الروسية الوطنية “ايروفلوت” ونظيرتها المصرية “مصر للطيران” تجريان محادثات، بشأن استئناف الرحلات الروسية الى القاهرة، وهو أمر قال انه يأمل في امكانية تحقيقه.