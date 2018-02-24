روما يستقبل ميلان في مواجهة نارية

ميلانو-أ ف ب: يخوض روما اختبارا صعبا امام مضيفه ميلان السابع في قمة المرحلة السادسة والعشرين من الدوري الايطالي لكرة القدم اليوم.

ويحتدم الصراع بين روما وجاره لاتسيو وانتر ميلان على المركزين الثالث والرابع المؤهلين للمسابقة القارية الام الموسم المقبل.

ويحتل فريق العاصمة المركز الثالث برصيد 50 نقطة بفارق نقطة واحدة امام لاتسيو ونقطتين امام انتر ميلان.

واستعاد ميلان توازنه في الفترة الاخيرة وحقق الفوز 5 مرات في مبارياته السبع الاخيرة وهو يدخل اللقاء بمعنويات عالية بعد حجزه مقعدا في الدور ثمن النهائي لمسابقة الدوري الاوروبي «يوروبا ليغ»، فيما يرصد روما الفوز الرابع تواليا للحفاظ على المركز الثالث في ظل الملاحقة القوية من جاره لاتسيو الذي يحل ضيفا على ساسوولو وهو منتشي بدوره ببلوغه ثمن نهائي مسابقة يوروبا ليغ.

ويحل نابولي ضيفا على كالياري الخامس عشر غدا في ختام المرحلة وقد يجد نفسه في المركز الثاني كون يوفنتوس يستضيف اتالانتا برغامو اليوم.

ويلتقي يوفنتوس مع اتالانتا الاربعاء المقبل في اياب مسابقة كأس ايطاليا بعدما حسم رجال المدرب ماسيميليانو أليغري مباراة الذهاب خارج القواعد بهدف وحيد، قبل ان يحل ضيفا على لاتسيو في 3 مارس المقبل، ثم على توتنهام الانكليزي في السابع منه في اياب الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري ابطال اوروبا (2-2 ذهابا في تورينو).

وسيحاول يوفنتوس استغلال عاملي الارض والجمهور لزيادة اوجاع اتالانتا الذي خرج من الدور الثاني لمسابقة الدوري الاوروبي على يد بوروسيا دورتموند الالماني بعدما تعادلا 1-1 الخميس ايابا في اتلانتا (1-2 ذهابا في دورتموند).