رونالدو يصل لـ 300 هدف بالليغا

مدريد-أ ف ب:

حقق ريال مدريد فوزا مهما على ضيفه خيتافي اول من امس في افتتاح المرحلة السابعة والعشرين من الدوري الاسباني لكرة القدم، فيما سجل نجمه البرتغالي هدفه الـ 300 في البطولة.

على ملعب سانتياغو برنابيو، تجاوز بطل الموسم الماضي آثار هزيمته غير المتوقعة في الوقت بدل الضائع على ارض اسبانيول (صفر-1) في المرحلة السابقة، وبات مستعدا لمواجهة مضيفه باريس سان جرمان الثلاثاء في اياب ثمن نهائي دوري ابطال اوروبا بعد ان فاز على ملعبه ذهابا 3-1.

وسيطر ريال مدريد على المجريات، وتعددت محاولاته لكنه لم ينجح في زيارة شباك ضيفه الا في الدقيقة 24 بواسطة الويلزي غاريث بيل.

وقبيل صافرة نهاية الشوط الاول، سجل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الهدف الثاني(45+1).

والهدف يحمل الرقم 300 للبرتغالي مع ريال مدريد في 286 مباراة في الليغا، ليصبح ثاني افضل مسجل بعد نجم برشلونة، الارجنتيني ليونيل ميسي، (372 هدفا في 408 مباريات).

ونقصت صفوف خيتافي في مستهل الشوط الثاني بعد نيل الفرنسي لويك ريمي الانذار الثاني اثر خطأ ضد ناتشو (47)، لكن النتيجة جاءت معاكسة مع نزول خورخي مولينا «المحظوظ» في مواجهة ريال مدريد حيث حصل على ركلة جزاء اثر عرقلته من قبل ناتشو نفذها فرانشيسكو بورتيو على يسار الحارس الكوستاريكي كيلور نافاس مقلصا الفارق (66).

وسجل كريستيانو رونالدو هدفا آخر الغاه الحكم محتسبا خطأ ضده (68)، لكنه عوض بهدف رائع من الجهة اليسرى (78).

والهدف هو السابع عشر لرونالدو في البطولة الحالية فصعد الى المركز الثالث في ترتيب الهدافين خلف ميسي (23) وزميله في برشلونة الاوروغوياني لويس سواريز (20).