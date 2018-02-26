كتب- فالح العنزي:

أحيا الفنان اللبناني ريان حفلاً غنائيا بمناسبة احتفالات الكويت بالاعياد الوطنية، وذلك في فندق “سيشل الجليعة” بحضور جمهور غفير من الكويتيين وأبناء الجالية اللبنانية والمقيمين، الذين قضوا اكثر من ساعة ونصف مع “قمر الأغنية العربية” كما يحلو لجمهوره تلقيبه.

ريان الذي ولد في “جل الديب” بالعاصمة اللبنانية بيروت، واسمه الحقيقي اكريكو ودرس الحقوق في احدى الجامعات اللبنانية، تعامل مع الأمسية الغنائية بالتزام قانوني كمحام، حيث تفاعل مع الجمهور وفق اللوائح المعمول بها احتراما للمكان الذي يتواجد فيه، وهذا يدل على الأخلاق التي يتعامل بها كفنان محترف وراق، خصوصا ان الحفلات الغنائية في مختلف العواصم تشهد الكثير من التفاعل بين المطرب والجمهور، وريان على وجه الخصوص يعد من المطربين الذين يكسرون حاجز التفاعل بجعل الجمهور جزءا من فنه وأمسيته، لذا لم يكن غريبا اننا عشنا هذه الأجواء التفاعلية على الطريقة الريانية.

شهد برنامج الحفل مجموعة من الفقرات المتنوعة التي عكست طبيعة الاحتفالية، قبل ان يعتلي ريان خشبة المسرح، مفضلا بان تكون تحيته الأولى، اغنية وطنية مهداة الى الكويت ارض المحبة والسلام والحب، كما وصفتها كلمات الاغنية، كانت بداية موفقة في الاطلالة الأولى لريان على الجمهور الكويتي، الذي لم يعتد على السهر مع مطرب في ساعة مبكرة، حيث كانت عقارب الساعة تشير الى السابعة مساء موعد بدء الحفلة.

الاغنية الثانية كانت من اختيار فارس الحفل الذي عاد الى دفتر البوماته، فاختار مجموعة من الاغنيات التي ساهمت في انتشاره وشهرته منها “انت غرامي” التي نالت استحسانا كبيرا ولجأ في تسجيلها وتنفيذها الى استخدام آلات “الدانس ميوزيك” التي اصبحت موضة شائعة بين المطربين العرب فيما بعد. وواصل المطرب اللبناني الذي يجيد الغناء والعزف الشرقي والغربي وصلته عائدا بالذاكرة لثلاثة عشرة سنة مضت وتحديدا الى البومه “حالة غريبة”، الذي طرحه في العام 2004، وهو الألبوم الذي دفع الشركة المنتجة الى طباعة اكثر من نسخة منه، واختار “أحلى غرام”، “أنت أملي”و”لا تخافي” وختم باغنية “لعيونك انا” ثم واصل ريان اختياراته المتنوعة واختار اغنية “حكيو عنيك ” التي تحمل كلماتها شجنا خاصا، واشيع في 2006 حين طرحها وصورها مع المخرج وليد ناصيف بأنها ربما تعكس تجربة عاشها ريان مثل أغنية “كانت روحي” وهما من أجمل ما غنى ريان في مسيرته، التي انطلقت في 2003 كما قدم المطرب اغنية مهداة الى بلده لبنان بعنوان “عم يبكي لبنان” قبل ان يلطف الاجواء باكثر من اغنية منها “جنون حبك”. ريان يجيد الغناء بالوان متعددة مثلما يجيد الغناء بلهجات مختلفة، فغنى بالمصرية “ح علمك” و”قضيت عليك” التي طرحها قبل فترة بصورة منفردة. يذكر ان المطرب ريان سبق ان شارك في الكثير من المهرجانات الغنائية العربية منها مهرجان “قرطاج” ويوجد بحوزته عدد لا بأس به من الالبومات الخاصة، وايضا الأعمال المنفردة، سواء المسجلة او المصورة، وقد اثارت بعض أغنياته ردود فعل متباينة بسبب الافكار التي يطرحها وآخرها اغنية “نعم عم خونك”.