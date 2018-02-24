ريان يحتفل بالعيد الوطني في الديرة

يزور الفنان اللبناني ريان الكويت حاليا، بدعوة من فندق “سيشل” الجليعة، حيث يحيى الليلة حفلا جماهيريا حاشدا بمناسبة العيد الوطني واعياد التحرير في الديرة، وقد ابدى الفنان اللبناني فخره وسعادته البالغة لمشاركة شعب الكويت والمقيمين على ارضها فرحة الاحتفال بالاعياد الوطنية، واعداً بتقديم

مجموعة من اشهر اغنياته وتلبية رغبات حضور الحفل.

يذكر ان ريان مشغول حالياً بإحياء مجموعة من الحفلات الغنائية في لبنان وخارجها، فضلا عن اختيار بعض الكلمات والالحان لجديده الغنائي تمهيدا لتسجيله في اقرب فرصة.