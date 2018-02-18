ريفي: أخشى حضور المتهمين أنفسهم ذكرى الحريري المقبلة

أكد الوزير السابق اللواء أشرف ريفي، أننا “لن نتخلى عن رجالنا، عندما كنا بالأمن كنا نلاحق كل القضايا مهما كلف الأمر”.

وقال ريفي خلال استقباله أمس، وفوداً شعبية في مدينة طرابلس “ليس من المعيب أن تكون فقيراً ولكن من الممكن أن تُخسرك إحدى أدوات العمل، ولكن المصيبة الكبرى أن لا تملك قضية”.

ولفت إلى أن “ما سمعناه في ذكرى الشهيد الكبير الرئيس رفيق الحريري رحمه الله هو أكبر دليل على أن أحدهم قد أضل طريقه، فإن يكون محامي الدفاع عن المتهمين بقتل الرئيس الشهيد حاضراً في ذكرى إحياء اغتياله فهذا أمر معاكس للطبيعة، أخشى أن تكون السنة المقبلة ذكرى بحضور المتهمين أنفسهم”، مضيفاً، “من يسير في هذا الطريق لن يصل إلا إلى الضلال و إلى قعر الهاوية وليس إلى مبتغاه”.

وأشار الى أن “المفارقة تكمن في عدم دعوة عدد كبير من الرفاق لإحياء الذكرى وبالمقابل من تم حضوره لم يتم استقباله كما يجب وبالتالي غادروا المكان وهم ميشال معوض، نديم جميّل، الشهيدة الحية مي شدياق”.

وأضاف “نحن على مسافة أشهر قليلة من الانتخابات، بدأنا وإياكم بالتحضير لمسيرتنا الإنتخابية وقد قطعنا شوطاً كبيراً”، مؤكدا أنه سيخوض الإنتخابات في دائرة طرابلس، المنية الضنية، عكار، بيروت الثانية، البقاع الغربي والأوسط، وفي الشوف.

وقال “أنتم تطالبون بالتغيير ونحن بإذن الله سنكون رواد التغيير، لن نتخالف مع الطبقة السياسية التقليدية، فحلفنا لا يمكن أن يكون إلا مع السياديين، لا مكان في لائحتنا لـ8 آذار حلفاء المشروع الإيراني الذي لم يجلب للبلد سوى الدمار والخراب”.