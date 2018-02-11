“ريممبر”.. كوريا تشارك في «أوال» البحريني

تتواصل فعاليات مهرجان «أوال المسرحي» بدورته الحادية عشرة على صالة البحرين الثقافية، التي شهدت مساء امس الاحد العرض الكوري «ريممبر» تأليف واخراج ها كيونغ هاو، وتمثيل مجموعة من الفنانين، وعقب عليه محمد الخزاعي.

وانطلقت فعاليات المهرجان بالعرض التونسي «شغف»، وجاءت هذه النسخة من المهرجان مميزة، حيث توسعت دائرة المشاركات الخارجية، وذلك بوجود عروض من تونس، ايطاليا، كندا، وكوريا، وهذه المشاركات ستكون بلا ادنى شك رافدا للحركة المسرحية في البحرين.

يذكر ان الجائزة الكبرى في المهرجان تحمل اسم وزير الاعلام السابق طارق عبدالرحمن المؤيد وقيمتها 6000 دولار ستمنح للعرض المتكامل، والجوائز الاخرى ستوزع على افضل العناصر التي ستختارها لجنة التحكيم برئاسة الفنان مازن غرباوي، وعضوية جمال الصقر، ونوح الجمعان.

وتقام على هامش مهرجان «أوال» ورشة بعنوان «الموسيقى في المسرح» يقدمها الفنان محمد حداد وتدور حول مفهوم التأليف الموسيقي في المسرح ودوره في بناء الحالة الدرامية.

الورشة مخصصة للموسيقيين والمخرجين في المسرح، ويشارك بها مجموعة من اعضاء مسرح «أوال» والمسارح الاهلية الاخرى، بالاضافة لبعض الفنانين الموسيقيين من الخارج.