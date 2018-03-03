* شائعات الارتباط صحية… لكني لا أعرف متى يصادفني الحب؟

* “حليمو” خفيف وليس رخيصًا… والكوميديا جعلته يحقق المعادلة الصعبة

كان العام 2017 صادما بالنسبة للفنانة المصرية ريم البارودي، ورغم ذلك ترفع راية التفاؤل في العام الجديد، معلنة طي صفحة الماضي بكل ما بها وبقلب مفتوح؛ مشيرة إلى أن التجربة جعلتها تعرف محبة الناس لها.

عن فيلمها الجديد “حليمو أسطورة الشواطيء”، ومشاركتها كضيفة شرف في في مسلسل “الدولي”، والمسلسل الجديد “السر” وتراجعها عن المسرح وشائعات ارتباطها تتحدث ريم.

عن فيلم “حليمو” قالت ريم: رغم أن الفيلم عرض في توقيت قبل عطلة نصف العام، إلا أنه استمر في العطلة والأعياد وهذا مقياس الفيلم الجيد، كما جسدت شخصية مختلفة في الفيلم، ووجدت إعجابًا لافتا من الجمهور، فالدور لبنت شعبية وشقية من الإسكندرية تبيع على الشواطيء، والكوميديا في العمل جعلته يحقق معادلة صعبة، في أن يكون فيلمًا خفيفًا ولكن ليس رخيصًا، وقد تم تنفيذه بشكل رائع تحت إدارة المخرج محمد سعيد وقد حضرت العروض وسط الجمهور بالسينما ورصدت ردود الفعل الحية وسعدت بها.

وعن مشاركتها كضيفة شرف في مسلسل “الدولي” قالت: أصداء الدور تؤكد أنه لمع رغم صغر مساحته، والدور كتبه ناصر عبدالرحمن، وضيف الشرف عمود أساسي في العمل، ولو تم حذفه يحدث خللاً، ويهمني أن يكون مؤثراً وموجوداً، وهي شخصية سيدة جميلة وصاحبة صالون نسائي، امرأة “جدعة” وليست سيئة السمعة.

فيما يخص طبيعة دورها في مسلسل “السر” قالت البارودي: أوشكت على انتهاء من تصوير دوري في المسلسل، وأعتبره تحد بالنسبة لي، وهو مع نفس أبطال مسلسل “شطرنج”، تأليف حسام موسى وإخراج محمد حمدي، ويشارك فيه نجوم كبار مثل وفاء عامر، نضال الشافعي ويرأسنا حسين فهمي، وأجسد دور متعلمة وجدعة تعمل بائعة في محل ورد، ونقدم دراما وكوميديا وسيعرض خارج رمضان، وفق صحيفة “روز اليوسف”.

ريم قالت أنها اضطرت إلى تأجيل فكرة التواجد بالمسرح حاليا وتابعت: للأسف اعتذرت، فالمسرح التزام وأنا لدي سفر قد يطول حتى رمضان، والنصان اللذان عرضا علي كلاهما جيد ولم استطع المفاضلة بينهما ففضلت الاعتذار وتأجيل الخطوة.

عن جديدها قالت: أحضر لعملين في السينما، وحاليا أقرأ السيناريو، لكني لم اقرر تنفيذ أي منهما، لانني قررت اخذ إجازة قصيرة، لأن العام الماضي كان عنيفاً على المستويين الشخصي والعملي ولم أتواجد على الساحة في رمضان، لأن الأعمال التي عرضت على لم نتوصل لنقطة تلاقي إنتاجيا تسمح بمشاركتي.

وردت البارودي على ما يثار عن عمليات تجميل أجرتها فقالت: لم أقم بأي تجديد إطلاقا، قمت بعملية “البوتكس” فقط ومنذ فترة طويلة، وأصرح بذلك ولون شعري لم يره الجمهور في أي دور لذا تفاجأوا به.

وبسؤالها: هل صحيح انك توسطت لغناء أحمد سعد “تتر” مسلسل “الدولي” رغم انفصالكما قالت ريم: لا أحب أن أخوض في التفاصيل، وأحمد سعد ليس اسمًا صغيرًا فهو فنان جيد وفرض نفسه، لذلك ليس واردًا أن أفرضه على عمل، خصوصا في وجود مخرج كبير مثل محمد النقلي والمنتج محمد صبري.

ونفت البارودي ما يتردد من شائعات تخص ارتباطها وآخرها رجل أعمال خليجي وقالت: كلها شائعات صحية، وليست سيئة، وأنا ليس لدي أي صفحات على “السوشيال ميديا”، سوى “انستاغرام”، والجمهور يعرف أني إذا ارتبطت سأعلن فورا وكلها اجتهادات وتمنيات، وأضافت عن وجود الحب في حياتها: لا أستطيع أن أجزم بشيء ولا أعرف متى يصادفني الحب.

وعن سبب الانفصال وما بعده قالت ريم: الحقيقة لا يمكن أن يخفيها أحد مهما حاولت إظهار أني بريئة أو أني صاحبة حق، فلا يصح في النهاية إلا الصحيح، أنا لم أتعمد شيئًا، وتعرضت لـ”خبطة” قوية كان من الممكن أن تضعني فى مكان آخر أسوأ بكثير، ولكن الحب الذي شاهدته من دائرة أوسع بكثير ممن حولي جعلتني أؤمن بأن عوض الله أكبر من أي شيء.

وعن تبادل التصريحات بينها وبين سمية الخشاب اختتمت ريم بقولها: ليس لدي شأن، لكني لن ألتفت خلفي مجددا، واتطلع للمستقبل، ومنعت أي شخص يرسل لي أي شيء يخصها، فقد ودّعت سنة 2017 بكل ما حملته لي وتمنياتي لها بالسعادة.