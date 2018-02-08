* تحديت نفسي في «سجن النسا» فكرهني الجمهور

* أجسد البطولة النسائية في «رغدة متوحشة»

القاهرة – ايمان سمير:

تنوعت أدوارها بين السينما والدراما التلفزيونية، وتبحث دائما عن التميز والاختلاف في كل جديد تقدمه، لا تتقيد بحجم الدور، وتهتم أكثر بمضمونه، قدمت الشخصيات الرومانسية، الكوميدية، الشريرة، الغامضة خلال الأعوام الماضية.

عن أدوارها واختياراتها الفنية وحياتها قبل الفن، التقت «السياسة»، الفنانة الشابة ريهام حجاج، في هذا الحوار.

– كيف كانت حياتك قبل مجيئك إلى القاهرة؟

*عشت فترة طويلة من حياتي في ايطاليا، كنت أزور مصر في الاجازات، فعائلتي تعيش هناك حتى الآن وعندما وصلت الدراسة الجامعية عدت إلى مصر، ودرست التسويق والدعاية، عملت فترة في هذا المجال، ففي ذلك الوقت لم يكن التمثيل في ذهني أو ضمن اهتماماتي.

– هل أفادك عملك في مجال التسويق والدعاية كممثلة؟

*بالطبع وخصوصاً عند اختيار الدور أو العمل الذي سأشارك فيه، حيث تراودني أسئلة عديدة منها، ماذا ساستفيد منه؟ ما نوعية الجمهور الذي يستهدفه هذا المسلسل أو الفيلم؟ وما هي الفئة التي ستشاهدني؟ فالوصول إلى اجابة لهذا الأسئلة يساعدني في اتخاذ قرار بالموافقة أو الرفض، فاذا وافقت اجتهدت لتقديم ما يعجب الشريحة المستهدفة بما يتناسب معها.

– إلى أي مدى اختلفت حياتك كممثلة عن عملك السابق؟

* عملي في مجال الدعاية كان يبدأ من الثامنة إلى الخامسة مساءً، بعد ذلك أكون حرة أفعل ما يحلو لي، بعدما دخلت مجال التمثيل، وجدته أمرا مرهقا، متعبا أحياناً، ففي أوقات كثيرة يمتد التصوير ليومين، وأحيانا لا أستطيع السفر، او الحصول على اجازة حتى انتهي من تصوير مشاهدي.

– يعرض لك حاليا فيلم «رغدة متوحشة « فماذا عنه؟

*أتمنى أن ينال رضا الجمهور، كل فريق العمل بذل مجهودا كبيرا. وأقوم فيه بالبطولة النسائية أمام رامز جلال، بمشاركة بيومي فؤاد، انتصار، ويزو، محمد ثروت، من اخراج محمود كريم، قصة على غالب، سيناريو وحوار لؤي السيد.

– كيف تعاملت مع أصداء مسلسل «الكبريت الأحمر» الذي يعرض حاليا أيضا؟

* الأصداء جيدة ومقبولة، الجزء الأول نجح وأعجب المشاهدين، وحقق نسب مشاهدة عالية، ما شجع فريق العمل بأكمله على تقديم الجزء الثاني «الكارما.» الذي حقق نجاحا أيضا.

– لماذا كرهك الجمهور في « سجن النسا»؟

*لأني تقمصت الدور بشكل جعل الناس تصدق الشر الذي قدمته من خلاله، رغم انها هي المرة الأولى التي أجسد فيها دور الفتاة الشعبية، لذلك اعتبرتها فرصة كبيرة وتحديا لكي أثبت نفسي في الأدوار البعيدة عن طبيعتي الشخصية.

– من رشحك لها؟

* الجميع أكدوا للمخرجة كاملة أبو ذكري أنني سأرفض شخصية الشريرة والبنت العشوائية، لكنها وثقت بي، والشخصية خالفت كل التوقعات، وأديتها بنجاح، وأتمنى العمل مع كاملة مرة أخرى مهما كان الدور أو طبيعة الشخصية، لأنها من المخرجين الذين يضيفون للممثل وتجعل الدور مهما كان مناسبا للممثل، وتخرج منه ما لم يكن يتوقعه.

– كيف تختارين أدوارك؟

*دائما أسعى لتقديم الجديد، وأنوع في أدواري ولا أهتم بحجم الدور قدر اهتمامي بالمشاهد وطبيعة الشخصية، وأحاول تقديم كل الشخصيات، الرومانسية، الشريرة، والطيبة، المهم أن تكون مؤثرة ومحورية، وبها مساحة للتمثيل لتظهر موهبتي، قدمت الصعيدية الرومانسية الحالمة في «يونس ولد فضه»، الشريرة الشعبية الحقودة في «سجن النسا»، بنت الطبقة الراقية، باختلاف طبيعتها في كل عمل، في مسلسلات «شربات لوز»، «هبة رجل الغراب»، و«اسم مؤقت»، قدمت الكوميدي اللايت في « بنات سوبر مان» و«رقم مجهول».

– هل يقلقك عرض أكثر من عمل لك في الوقت نفسه؟

* تكرر هذا الأمر أكثر من مرة، فقد تم عرض مسلسلي «السيدة الأولى» و«سجن النسا» في رمضان 2013، وبعدها بثلاثة أعوام تم عرض مسلسلي «بنات سوبر مان»و«يونس ولد فضة»، وأيضا تم عرض فيلمين في اجازة نصف العام الموسم التالي هي «القرد بيتكلم» و«مولانا»، لذلك لا أقلق، لأنني أقدم شخصيتين مختلفتين تماماً، وكل منهما لها سماتها وطبيعتها، وبالتالي لا يرى المشاهد أي تشابه بينهما، ولا يشعر بملل أو يفقد الاهتمام.

– ماذا يجذبك في الدور لقبوله؟

* الانفعالات والمشاعر والأحاسيس الشخصية التي يحتويها الدور، وتجعل المشاهد يتفاعل مع الشخصية ويصدقها، أيضا أن يكون للدور تأثير في العمل ككل، فاذا ما تم حذفه يظهر العمل وكأنه غير كامل أو أصابه الخلل، كذلك طريقة كتابة الشخصية لأنها اذا كانت على درجة عالية من الحرفية ستُخرج مني طاقة تمثيلية جديدة.

– ما سبب رفضك لعمل ما؟

* يتوقف ذلك على عوامل كثيرة، فقد أوافق على عمل مع ممثل جديد، اذا كان الدور مناسبا لحجم طموحي، وقد أرفض عملا مع ممثل كبير لأنني لم أجد نفسي في الدور، بالت إلى لن أستطيع تأديته بالشكل المناسب.

– هل تفضلين أدوارا معينة؟

* الممثل الجيد يستطيع تأدية جميع الأدوار، لذا أنا ضد فكرة أن يتخصص الممثل فيقدم فقط أدوار الشر، أو أي لون آخر لا يقدم غيره، وان كنت أفضل تقديم الشخصيات التي تظهر الموهبة، وتبرزها، تخرج طاقة الممثل وتمكنه من ايصال مشاعره الحقيقية للجمهور، يصدقها، ويشعر ويتأثر بها ويحبها أو يكرهها.

– هل تتوقعين نجاح أعمالك قبل عرضها؟

* نجاح المسلسلات من عدمه، مثل سباق الخيل، يتم الرهان على حصان معين دون أن ندري هل سيكسب أم سيخسر؟ توجد مسلسلات وممثلين حققوا نجاحا باهرا في موسم رمضاني ما، العام التي إلى لا يحققون نفس مستوى النجاح، وبالتالي فان فشل مسلسل واحد غير كاف لاسقاط ممثل أو فريق عمل، لأنهم قد يقدمون عملا ناجحا بعده.

– ما طموحات المستقبلية؟

* هدفي من التمثيل لم يعد نسبة المشاهدة أو الانتشار، اذ تخطيت هذه المرحلة منذ فترة طويلة، حاليا أبحث عن أدوار ممتعة، اثبتت من خلالها للجميع قدرتي على التمثيل، وانني متمكنة من أدواتي التمثيلية، قادرة على ايصال مشاعر حقيقية تدخل إلى قلوب الجمهور.