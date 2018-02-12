الطلبة في مدارسهم والموظفون في وزاراتهم فمن أين تأتي الزحمة؟ومن وراء هذا الزحام الشديد في كل مكان بالكويت؟ هذا السؤال يدور في خلد كل مستخدم للطريق أينما كان بالكويت حين يضيع نصف نهاره وهو يخرج من زحمة ليدخل بأخرى قبل ان يصل الى هدفه مع العلم ان غالبية الشعب الكويتي موظفين في الدولة والثلث المتقاعد لا يخرج من البيت في فترة النهار الا نادرا أو في داخل منطقته بين الجمعية والمستوصف وديوانيات الرعيل الاول والتلاميذ والطلبة في مدارسهم وكلياتهم ومعاهدهم والزحمة على أشدها بالطرق الدائرية والسريعة وغير السريعة اما إشارات المرور فحدث عنها ولا حرج فليس هناك إشارة تقف عندها الفترة المعقولة فلابد من الانتظار فترتين على الأقل هذا في أحسن الأحوال حتى أصبحنا كلنا نغني زحمة بالدنيا زحمة!! هذا حالنا مع زحمة الشوارع فما هي الحكاية بالضبط؟

كل الشعب الكويتي مجمع على ان الخلل في الادارة العامة للمرور فالخلل فيها فني واداري بنفس الوقت اما فنيا فإن جميع شوارع الكويت لا تزال على ما هي عليه منذ سنين طويلة ولَم يتطور العمل فيها نهائيا فليس هناك دراسات جادة وعملية تطبق على ارض الواقع تساهم بحل الأزمة حتى لو كانت محاولات تحتمل النجاح والفشل فالإدارة الهندسية عندهم أصبحت رفاً عالياً يركن فيه المغضوب عليهم من الضباط ومهندسي المرور المكروهين فانتهى الإبداع ولَم يعد هناك مواكبة زمنية لحركة السير وتغيّر المناطق مثال ذلك طريق الدائري الرابع متروك على حاله منذ سنوات طويلة وليس هناك بادرة حل تلوح بالافق حتى على سبيل التجربة فقد تقاعدت الحلول مع تقاعد عبدالفتاح العلي وأصبح الازدحام بهذا الطريق ليلا ونهارا وليس هناك وقت ذروة وأتحداهم إذا كانت هناك مقترحات قدمت من المرور المبادرات سجلت باسمهم للقضاء على ازدحام الرابع.

اما اداريا فلا تزال نفس الأخطاء تتكرر والمحسوبية والواسطات ولاتزال الرخص تصرف لغير المستحقين ولا تزال معاملات تحت الطاولة مستمرة بل وتمر أسرع بكثير من المعاملات الرسمية ولاتزال الاستثناءات غير المبررة مستمرة لدرجة جعلت الذي لا يجيد قيادة (عربانة حمار) في بلده يمتلك سيارة في بلدنا ويضايقنا في شوارعنا بل ويصبح صاحب الاولوية على أهل البلد فالمرور يدار بطريقة متخلفة جدا والهم عندهم المقابلات والتصوير ورؤية الطوابير امام مكاتبهم ولَم نسمع عن وقفة جادة لمراجعة الرخص المصروفة لغير المستحقين أو تلك التي تحت الصرف. اما تطبيق القانون فإما ان يكون على الطريقة البعثية سيئة الذكر حين ينزّلون المواطن من سيارته ويسحبونها للحجز من دون وجه حق ولاغطاء قانوني وإما تجاوزات لها اول وليس لها تال طمعا في الترشيح للانتخابات أو مفتاحا لعضو حال اختار له المرور لكسب الأصوات.

هذه حقيقة الامر مع الأسف الشديد والمتضرر هو المواطن البسيط الذي يحلم بإنهاء معاملته بالوقت المناسب ثم يعود لمنزله إلاّ انه يفاجأ بازدحام شديد ويطرح نفس السؤال الموظفين في دواماتهم والطلبة في مدارسهم فمن وراء هذا الزحام الشديد؟ زين

طلال السعيد