زعيم المعارضة الإسرائيلية: علينا الانفصال عن الفلسطينيين

القدس – الأناضول:

دعا زعيم المعارضة الإسرائيلية رئيس حزب “المعسكر الصهيوني” آفي غاباي إلى “انفصال إسرائيل عن الفلسطينيين”، لضمان استمرار “الغالبية اليهودية” في الدولة.

وقال غاباي في المؤتمر السنوي للجنة العلاقات الإسرائيلية – الأميركية “ايباك” في واشنطن، أول من أمس، إنه سيعمل على إقامة “دولة فلسطينية منزوعة السلاح”، مديناً استمرار الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية.

ورحب بقرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأميركية إلى المدينة.

وأضاف في إشارة إلى خطة يعكف عليها البيت الأبيض لإعادة إطلاق المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية، “آمل أن خطة الرئيس ترامب ستبدأ بإعادة الثقة، لا ينبغي علينا أن نتخلى عن هذا الحلم، يجب أن نحول الحلم إلى حقيقة، يجب علينا أن نفصل أنفسنا عن الفلسطينيين”.