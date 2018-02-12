زفاف حمود الفايز ورؤى الصبان

احتفلت الاعلامية الاماراتية – المغربية رؤى الصبان بزفافها على الاعلامي السعودي حمود الفايز بالطريقة المغربية.

وارتدت رؤى “التكشيطة” قفطان من قطعتين، بلون اخضر، وهو اللون الذي تلبسه العروس المغربية ليلة الحناء، وحملت الاعلامية بقناة “دبي” على “العمارية” الهودج على ايقاعات موسيقى عيساوة المغربية.

ونشر بعض من حضروا الحفل فيديوهات وصورا من الزفاف، الذي لم يزد عن حفل عشاء بسيط، فيما كان من المتوقع ان يقيم الثنائي حفلا فخما تظهر فيه رؤى باكثر من زي، حسب التقاليد المغربية.

وشاركت رؤى صورا من الحفل ومجموعة من الهدايا تلقتها بالمناسبة، عبر حسابها على “انستاغرام” قبل ان تحذفها.

واعلن الاعلامي السعودي بقناة “mbc” عن زفافه عبر “تويتر” ليتلقى عددا كبيرا من التهاني، كانت ابرزها من علي جابر المدير العام لشبكة القنوات.

وشكر الفايز كبار الشخصيات الذين حضروا حفل الزفاف، وعلى رأسهم الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان سفير الامارات.

وعقد الثنائى قرانهما، في اغسطس 2017 في حفل بسيط نشرت رؤى صورا منه، اذ بدت في حلة جميلة وهي ترتدي تكشيطة مغربية مذهبة.

يشار الى ان رؤى عملت كمذيعة وشاركت في مجموعة من الاعمال الدرامية، بعد ان حصلت على الماجستير من الجامعة الاميركية بدبي.