زهرة الخرجي “تخرب” علاقتها مع حياة الفهد

كتب – مفرح حجاب:

أعربت الفنانة زهرة الخرجي عن سعادتها بالوقوف امام سيدة الشاشة الخليجية الفنانة القديرة حياة الفهد خلال تصوير مسلسل “مع حصة قلم” الذي سيعرض في شهر رمضان المقبل، وقالت: العمل مع ام سوزان له طعم مختلف، لانها تقدم نموذجا متميزا وجديدا في كل تجربة تقدمها، مشيرة الى انها تجسد شخصية مثيرة في هذا المسلسل بحكم انها قريبة من بطلة العمل “حصة ” التي تجسدها الفهد.

واضافت زهرة: تربطني بالفنانة حياة الفهد علاقة جيدة لكن سرعان ما تتغير الامور وفق احداث العمل وتفاصيله، لافتة الى انها لن تتحدث عن التفاصيل في هذا التوقيت، حتى يكون هناك فرصة للجمهور لمتابعته على الشاشة.

الجدير بالذكر ان مسلسل “مع حصة قلم” من تأليف علي الدوحان، واخراج مناف عبدال وبطولة حياة الفهد، زهرة الخرجي، باسم عبدالامير، مشاري البلام، يعقوب عبدالله، حسين المهدي، نور الغندور، فوز الشطي، شهد الكندري وغيرهم.