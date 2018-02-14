زوجة عباس النوري تنفي شائعة وفاته

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي خبر وفاة الفنان السوري عباس النوري المعروف بشخصية “أبو عصام” في مسلسل “باب الحارة”، حتى ان احد رواد التواصل الاجتماعي حدد اسباب وموعد الوفاة، وقال انه توفي فجرا اثر تعرضه لنوبة قلبية. الكاتبة عنود الخالد زوجة النوري نشرت صورة وهي الى جانب زوجها في حسابها عبر “فيسبوك” نفت خلالها الاخبار المتداولة، مؤكدة انه بالف خير، وارفقت الصورة بتعليق “وهذا رد على الشائعات المؤذية، وحصوة في عين اللي ما يصلي على النبي”.