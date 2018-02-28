زيادة صادرات اليابان من النفط الكويتي 12.9٪ في يناير الماضي

طوكيو – كونا:

أظهرت بيانات حكومية امس، ان صادرات اليابان من النفط الخام الكويتي في شهر يناير الماضي قفزت بنسبة 12.9 في المئة مقارنة بالشهر نفسه في عام 2017 لتصل الى 9.56 مليون برميل اي 311 ألف برميل يوميا وهو الاعلى منذ مارس 2016.

وقالت وكالة الموارد الطبيعية والطاقة اليابانية في تقرير اولي ان دولة الكويت ثاني اكبر مزود نفط لليابان حيث بلغت صادراتها الى اليابان اعلى مستوى لها منذ عامين.

واضافت ان “اجمالي واردات اليابان من النفط الخام في الفترة ذاتها تراجع على اساس سنوي بنسبة 1.1 في المئة للشهر الثاني على التوالي ليصل الى 3.42 مليون برميل يوميا”.

وأوضحت الوكالة ان الشحنات من الشرق الاوسط شكلت في الفترة ذاتها نسبة 89.5 في المئة من اجمالي واردات اليابان من النفط الخام مرتفعة بنسبة 3.4 في المئة عن عام 2017.

ولا تزال المملكة العربية السعودية اكبر مزود نفط لليابان رغم تراجع صادراتها لليابان بنسبة 14.9 في المئة عن عام 2017 لتصل الى 1.23 مليون برميل يوميا تلتها دولة الامارات العربية المتحدة التي صدرت لليابان 819 ألف برميل يوميا مسجلة ارتفاعا بنسبة 13.0 في المئة.