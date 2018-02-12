زيارات ترويجية لطواف أبو ظبي الدولي

شهدت الزيارات الميدانية لرياضة الدراجات الهوائية، والترويجية لطواف أبو ظبي الدولي، الذي سيقام، خلال الفترة من 21 وحتى 25 الجاري، إلى مدارس العين، بالتنسيق والتعاون مع دائرة التعليم والمعرفة ودائرة النقل، تفاعلًا كبيرًا من الطلبة والطالبات.

من ناحية أخرى، سجل سباق تحدي طواف أبو ظبي الثاني المجتمعي للدراجات الهوائية، الذي أقيم في حلبة مرسى ياس، تفاعلا مميزا ونجاحا متواصلا لسلسلة السباقات المجتمعية الترويجية لطواف أبو ظبي الدولي.

وأقيم السباق بنظام (ضد الساعة)، لتحتسب أسرع دورة للمتسابقين من بين 3 دورات داخل الحلبة، وحققت يوفون فان هوتم، أسرع لفة في فئة السباق المفتوح بزمن وقدره 7 دقائق و54.39 ثانية.

وفِي فئة الأساتذة، حققت ماري ميكوين، أسرع لفة بزمن قدره 10 دقائق و24.09 ثانية، وعن فئة المخضرمين، حققت جينا بونسيني، أسرع لفة بزمن 10 دقائق و59.13 دقيقة.

وفِي فئة الناشئين، حقق مونتي سكوت، أسرع لفة بزمن وقدره 7 دقائق و55.29 ثانية، وفي فئة السباق المفتوح، حقق ديفيد ويليامز، أسرع لفة بزمن قدره 6 دقائق و43.59 ثانية.

وعن فئة الأساتذة، حقق جاسبار كاراباخ، أسرع لفة بزمن قدره 6 دقائق و38.55 ثانية.

وأكد خالد القبيسي، ممثل مجلس أبو ظبي الرياضي، أن السباق شهد تنافسا كبيرا وبشكل فردي، على اعتبار أن السباق يقام بنظام (ضد الساعة)، ونجاحا ترويجيا لافتا لطواف أبو ظبي، السباق الوحيد المعتمد من الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية في الشرق الأوسط.